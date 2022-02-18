Правительство РК разрабатывает программу повышения доходов населения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На проходящем сегодня IX внеочередном съезде НПП «Атамекен» выступил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Премьер-Министра, разрабатывается специальная программа повышения доходов населения, в рамках которой планируются меры по выравниванию дисбаланса в доходах, обеспечению масштабной занятости, реализации индустриальных и сельскохозяйственных проектов, технологической модернизации производств, развитию человеческого капитала и многое другое.

Кроме того, А.Смаилов сообщил, что, по поручению Главы государства, Правительство и ФНБ «Самрук-Казына» разработали проект нового порядка осуществления закупок.

«У отечественных товаропроизводителей будет закуплено порядка 10 тысяч товарных позиций на 400 млрд тенге. Кроме того, планируется законодательно повысить прозрачность и упростить процедуры предоставления права недропользования и изменения условий контрактов», - сказал А.Смаилов.

По его словам, совместно с созданным Советом отечественных предпринимателей будут реализовываться меры по улучшению инвестиционного климата и бизнес-среды. Разработана новая Концепция инвестиционной политики, где большая роль будет уделяться частным инвестициям. В дальнейшем, работа Правительства будет направлена на повышение эффективности и прозрачности предоставления мер господдержки с упором на малый и средний бизнес в регионах.

Обращаясь к участникам съезда, Премьер-Министр призвал их принять активное участие в реализации задач, поставленных Президентом, и в работе недавно созданного при Правительстве Совета отечественных предпринимателей.

Напомним, в ходе съезда НПП «Атамекен» председатель правления палаты Аблай Мырзахметов объявил, что правление уходит в отставку.