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Правительство РК подготовит качественно новую регуляторную систему

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
18 Ноября 2020, 21:07
Правительство РК подготовит качественно новую регуляторную систему

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Правительством будет подготовлено качественно новая регуляторная система. Об этом заявил Глава государства в ходе рабочей встречи Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан в формате видеоконференции, передает МИА «Казинформ».

Президент РК отдельно остановился на необходимости улучшения бизнес-климата в стране.

«Все контрольно-надзорные, разрешительные и иные регуляторные инструменты будут подвергнуты масштабной ревизии», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, Глава государства отметил, что в текущем году была усилена защита инвесторов от коррупционного давления. Антикоррупционное сопровождение Агентства по противодействию коррупции охватывает свыше 500 бизнес-проектов на общую сумму более 12 трлн тенге.


Президент Казахстана   Правительство РК   Акорда   Экономика  
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