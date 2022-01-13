Правительство РК отзывает проект закона о сотрудничестве с ОАЭ в приоритетных отраслях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Правительством РК принято постановление №3 «Об отзыве из Мажилиса Парламента Республики Казахстан проекта Закона Республики Казахстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Премьер-Министра РК.

10 января 2022 года Правительством Республики Казахстан принято постановление №3 «Об отзыве из Мажилиса Парламента Республики Казахстан проекта Закона Республики Казахстан «О ратификации Совместной декларации Правительства Республики Казахстан и Правительства Объединенных Арабских Эмиратов о создании долгосрочного стратегического партнёрства для развития проектов в приоритетных отраслях».