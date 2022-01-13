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Правительство РК отзывает проект закона о сотрудничестве с ОАЭ в приоритетных отраслях
13 Января 2022 11:25
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Правительством РК принято постановление №3 «Об отзыве из Мажилиса Парламента Республики Казахстан проекта Закона Республики Казахстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Премьер-Министра РК.
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10 января 2022 года Правительством Республики Казахстан принято постановление №3 «Об отзыве из Мажилиса Парламента Республики Казахстан проекта Закона Республики Казахстан «О ратификации Совместной декларации Правительства Республики Казахстан и Правительства Объединенных Арабских Эмиратов о создании долгосрочного стратегического партнёрства для развития проектов в приоритетных отраслях».
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