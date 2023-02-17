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Правительство РК не будет дополнительно финансировать льготное автокредитование

17 Февраля 2023, 14:11
Правительство РК не будет дополнительно финансировать льготное автокредитование

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр разъяснил механизм финансирования программы льготного автокредитования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Скляра, Правительство выполнило свою часть работы. На льготное кредитование из бюджета фондирование было 88 млрд тенге, 100 млрд тенге было передано из средств утильсбора.

«Итого 188 млрд находятся в обороте, револьверно финансируют эту программу. Программа сама действительно популярная, востребованная, но количество средств, которые мы в нее вложили – 188 млрд – пока достаточно», - сказал Роман Скляр в кулуарах Сената.

Он сообщил, что увеличивать оборотные средства программы не планируется.

«Больше мы вкладывать в ближайшее время на увеличение данных оборотных средств не будем. Потому что у нас есть другие более насущные задачи. Программа состоялась. Но, конечно, вопросы вызывает ее количество кредитов, которые могут получить. На револьверной основе финансирование будет проходить, мы эти деньги не изымаем. Дальше эту работу будет продолжать холдинг «Байтерек» со своими дочерними структурами», - добавил Роман Скляр.

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