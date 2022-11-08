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Правительство РК изучит вопрос о запрете продажи энергетиков подросткам

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
8 Ноября 2022, 11:28
Правительство РК изучит вопрос о запрете продажи энергетиков подросткам

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Проблему синтетических наркотиков поднял в ходе встречи с населением Атырауской области находящийся в регионе с рабочей поездкой Президент, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

«К сожалению, сегодня они получили широкое распространение. Это очень опасная тенденция. По всей стране на учете состоит уже около 110 тысяч человек, в том числе детей. И это только те, о которых мы знаем. Требуется, чтобы деятельность МВД по противодействию распространению наркотиков стала более эффективной», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Как отметил Президент, мы должны всем обществом бескомпромиссно бороться против наркотиков. Это крайне важно для здоровья подрастающего поколения и всей нации.

«Нельзя допустить укоренения пагубных привычек среди молодежи. Сейчас многие подростки, школьники стали употреблять электронные сигареты, которые можно легко приобрести в любом магазине. Это очень опасная ситуация», - указал Глава государства.

Кроме того, Президент высказался о том, что запрет продавать алкогольную продукцию лицам, не достигшим 21 года, на практике не соблюдается. Уполномоченным органам нужно усилить контроль, указал он.

«В обществе широко обсуждается необходимость введения запрета на продажу энергетических напитков подросткам. Правительству следует изучить этот вопрос и принять конкретное решение», - поручил Глава государства.


Президент Казахстана   Атырауская область   Здравоохранение   Борьба с наркотиками   Атырау   Дети  
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