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Правительство РК будет исполнять свои обязанности до утверждения нового состава Кабмина – Указ Президента

15 Января 2021 10:06
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Правительство РК будет исполнять свои обязанности до утверждения нового состава Кабмина – Указ Президента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О Правительстве Республики Казахстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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«В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Конституции Республики Казахстан, со статьей 4 Конституционного закона Республики Казахстан «О Правительстве Республики Казахстан», в связи со сложением полномочий Правительства Республики Казахстан перед вновь избранным Мажилисом Парламента Республики Казахстан

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Правительству Республики Казахстан исполнять свои обязанности до утверждения нового состава Правительства Республики Казахстан.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания», - говорится в тексте документа, подписанного Президентом 15 января т.г.


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#Президент Казахстана   #Правительство РК  
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