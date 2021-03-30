Правительство рассмотрело ход подготовки к весенне-полевым работам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На селекторном заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрен ход подготовки к весенне-полевым работам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

О готовности аграриев к посевной кампании доложил министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, обеспеченности горюче-смазочными материалами — министр энергетики Нурлан Ногаев, ситуации в регионах — акимы Туркестанской области Умирзак Шукеев, Костанайской области — Архимед Мухамбетов, Северо-Казахстанской области — Кумар Аксакалов, Акмолинской области — Ермек Маржикпаев.

В текущем году планируется засеять 22,8 млн га земли, что на 186,6 тысячи га больше, чем в 2020 году. Зерновые и зернобобовые культуры будут размещены на площади 15,8 млн га (в том числе пшеница – 12,1 млн га), масличные – 3 млн га, хлопчатник – 116,5 тысячи га, сахарная свекла – 21,8 тысячи га, овощебахчевые и картофель – 489 тысяч га, кормовые культуры – 3,4 млн га.

Для проведения весенне-полевых работ определен необходимый объем дизтоплива – 380 тысяч тонн. Средняя цена для сельхозтоваропроизводителей составит порядка 165 тенге/литр. В республике имеются в наличии 141,7 тысячи тракторов, 73,2 тысячи сеялок, 221,2 тысячи почвообрабатывающих орудий, 4,3 тысячи посевных комплексов.

По состоянию на 29 марта 2021 года готовность сельхозтехники к проведению весенне-полевых работа составляет 97%. Для поддержки субъектов агропромышленного комплекса АО «Аграрная кредитная корпорация» выделен бюджетный кредит из республиканского бюджета в объеме 70 млрд тенге. Ставка вознаграждения для конечных заемщиков не будет превышать 5% годовых. Выделенные средства позволят профинансировать 2 400 субъектов АПК с охватом 3 млн га посевных площадей.

Наряду с бюджетным кредитованием, в текущем году увеличен объем выделенных средств - с 24,5 млрд до 45,3 млрд тенге - для осуществления форвардного закупа сельскохозяйственной продукции.

«Качественное и своевременное проведение весенне-полевых работ является одной из важных составляющих обеспечения продовольственной безопасности страны. В прошлом году, несмотря на пандемию, была проведена посевная на очень высоком уровне. Были четко соблюдены агротехнологии, своевременно внесены удобрения и средства защиты растений. Это позволило получить хороший урожай. В текущем году Правительство также приняло все необходимые решения по финансовому и материально-техническому обеспечению весеннего сева», — сказал А. Мамин.

Премьер-Министр поручил Министерству экологии, геологии и природных ресурсов совместно с Министерством сельского хозяйства и акиматами принять меры по стабильному обеспечению поливной водой сельхозпроизводителей в южных регионах республики, в том числе в долгосрочной перспективе. Акимам регионов поручено в недельный срок завершить работу по утверждению перечней и норм субсидий для сельхозпроизводителей, Министерству энергетики — обеспечить поставку необходимого количества дизтоплива для проведения посевных работ согласно утвержденному графику и ценам.

«Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами областей в рамках проводимой диверсификации посевных площадей уделить особое внимание увеличению объема производства социально значимых продовольственных товаров», — сказал А. Мамин.