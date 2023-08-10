Правительство приняло Комплексный план развития города Степногорска

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Новый импульс для дальнейшего развития получит индустриальный центр Акмолинской области – г. Степногорск. Правительство РК утвердило Комплексный план социально-экономического развития города на 2023 – 2027 годы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

План разработан в целях реализации поручений Главы государства и направлен на решение ключевых вопросов социального обеспечения и улучшения качества жизни населения.

В документе отражены 83 мероприятия по строительству объектов здравоохранения, образования, спорта, реконструкции инженерной инфраструктуры, развитию реального сектора экономики, промышленности, АПК, малого и среднего бизнеса, обеспечению занятости и т.д.

На реализацию Плана до 2027 года планируется направить порядка 107 млрд тенге, в том числе свыше 62 млрд тенге частных инвестиций.

Основная доля расходов (58,3 млрд тенге) предусмотрена на развитие и снижение износа жизнеобеспечивающей инфраструктуры (23 проекта). В частности, за счет частных инвестиций планируется провести капитальный ремонт ТЭЦ.

Согласно Плану, до 2027 года объем промышленного производства в городе будет обеспечен на уровне 550 млрд тенге, при этом продукция обрабатывающего сектора составит не менее 70%. Объем валового выпуска продукции сельского хозяйства будет увеличен на 10%.

Особое внимание в документе уделено вопросам трудоустройства, в первую очередь молодежи, и решению проблем дефицита кадров на предприятиях. В сфере здравоохранения повышение кадрового потенциала планируется реализовать за счет открытия медицинского колледжа. На улучшение оказываемых медицинских услуг повлияет также проведение капитального ремонта и техническое оснащение центральной городской больницы.

Вместе с тем запланированы мероприятия по решению экологических проблем. Так, предполагается снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (до 9,8 тыс. тонн), повысить ответственность промышленных предприятий по исполнению принятых природоохранных обязательств.

Долю дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии к обозначенному сроку планируется увеличить с 74% до 90%.

Напомним, территория города Степногорска и прилегающих территорий составляет более 290 тыс. га, численность населения – 68,5 тыс. человек. В административном подчинении города один сельский округ и 9 населенных пунктов – 4 поселка, 5 сел. Драйвером экономики города является промышленная сфера. Доля города Степногорска в промышленном производстве Акмолинской области составляет 25,3%.