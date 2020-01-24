Правительство подвело итоги социально-экономического развития за 2019 год и поставило задачи на 2020 год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На расширенном заседании Правительства под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева Премьер-Министр РК Аскар Мамин доложил об итогах социально-экономического развития страны за 2019 год и задачах на текущий год. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьера.

Премьер-Министр отметил, что в 2019 году Правительство проводило работу по исполнению стратегического курса Елбасы Нурсултана Назарбаева, Плана нации «100 конкретных шагов» по реализации пяти институциональных реформ, установок 28-го съезда партии «Nur Otan», а также задач, поставленных Президентом Касым-Жомартом Токаевым в своей Предвыборной программе и Послании народу Казахстана.

По итогам 2019 года реальные доходы населения выросли на 5,5%, рост ВВП составил 4,5%. Более 85% роста было обеспечено несырьевыми отраслями. Основными драйверами стали строительство – 12,9%, торговля – 7,6%, транспорт – 5,1% и промышленность – 3,8%. В обрабатывающей промышленности рост составил 4,4%, который обеспечен за счет автомобилестроения (63%), производства машин и оборудования (22%), фармацевтики (12%), легкой промышленности (14%) и производства напитков (10%). Горнодобывающая промышленность выросла на 3,7% в результате увеличения объемов добычи металлических руд на 16%.

Инвестиции в основной капитал увеличились на 8,5%, в т.ч. частные инвестиции – на 9,5%. Инфляция находится в запланированном коридоре 4-6% на уровне 5,4% (в 2018 году – 5,3%).

Реальные доходы населения выросли на 5,5%. В 2019 году была увеличена заработная плата для 2,7 млн граждан, в т.ч. за счет мер по увеличению минимальной заработной платы (в 1,5 раза до 42,5 тыс. тг.), получивших широкую поддержку среди бизнеса. На рынке труда сохраняется стабильность. Уровень безработицы составил 4,8%. Создано более 423 тыс. новых рабочих мест, в том числе 279 тыс. – постоянных.

Доходы в государственный бюджет без учета трансфертов составили 9 трлн 688 млрд тг (101,2% к плану), что на 1,5 трлн тг больше показателя 2018 года. Внешнеторговый оборот вырос до $97 млрд, в т.ч. экспорт – $60 млрд, импорт – $37 млрд.

В 2019 году привлечено около $25 млрд прямых иностранных инвестиций. Доля МСБ в экономике достигла 29,5%.Количество действующих предприятий выросло на 8%. На 1 января т.г. Комплексный план приватизации исполнен на 93%.

Реализация госпрограмм «Нурлы жол», «Нурлы жер» и развития регионов позволила построить свыше 13 млн. кв. м жилья, охватить строительством и реконструкцией более 4,4 тыс. км и ввести в эксплуатацию более 640 км республиканских дорог. В рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі» реализованы 452 проекта в 53 селах.

«В условиях усиления глобальной конкуренции за инвестиции, Правительство делает акцент на привлечение новой волны инвестиций в экономику страны. Наша стратегическая задача – повышать объем инвестиций в основной капитал ежегодно в среднем на 15% и довести его уровень до 30% к ВВП к 2025 году (18,2% в 2019 г.)», — сказал А. Мамин.

Премьер-Министр подчеркнул, что основным приоритетом работы Правительства является повышение реальных доходов и качества жизни населения.

В 2020 году Правительство продолжит работу по 7 стратегическим направлениям: привлечение инвестиций, создание рабочих мест с высокой производительностью, развитие инфраструктуры, экспортоориентированной индустриализации, топливно-энергетического и агропромышленного комплексов, цифровизации экономики.

Для активизации инвестиционной деятельности Правительством сформирован пул из более 2 тыс. проектов на сумму 44 трлн тг. Производительность труда планируется повысить до 8,2 млн тг. на человека (в 2019 г. – 7,4 млн тг. на чел.).

В 2020 году будет построено 15 млн кв. м жилья. Более 150 тыс. семей получат жилье. В рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі» будет реализовано более 800 проектов по развитию качественной инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в 190 селах в соответствии с новыми стандартами.

«Во исполнение Ваших поручений ключевой целью работы Правительства на 2020 год является обеспечение роста экономики на уровне 4,7-5%», — сказал А. Мамин.

Премьер-Министр отметил, что в 2020 году перед Правительством поставлены задачи по созданию 430 тыс. новых рабочих мест, доведению инвестиций в основной капитал до 20% к ВВП, увеличению несырьевого экспорта до $18,6 млрд. (+$3 млрд), росту реальных доходов населения на 6% (+0,5 п.п.), увеличению доли МСБ в экономике до 30%.

«Главным приоритетом работы Правительства является преобразование экономического роста в реальное повышение уровня жизни наших граждан», — резюмировал А. Мамин.