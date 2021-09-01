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Правительство не должно помогать банкам - Касым-Жомарт Токаев
1 Сентября 2021 11:20
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Государство не должно помогать банкам. Об этом заявил Президент РК Касым-ЖомартТокаев, выступая с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Глава государства отметил, что большое внимание нужно уделить вопросу снижения уровня стрессовых активов.
«Мы приняли решение, что государство не должно помогать банкирам», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Ранее сообщалось, что Президент РК Касым-Жомарт Токаев объявил открытым совместное заседание палат Парламента.
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