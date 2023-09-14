Правительство намерено получить из Нацфонда 3,6 трлн тенге

Вчера на заседании Мажилиса был представлен законопроект «О республиканском бюджете на 2024-2026 годы». Для покрытия дефицита бюджета на следующий год Правительство намерено получить из Национального фонда 3,6 трлн тенге. МИА «Казинформ» предлагает ознакомиться, с какой целью будет освоен бюджет на предстоящий 2024 год.

5,3 трлн тенге на индексацию социальных выплат

1,6 трлн тенге из 3,6 трлн тенге, которые возьмут из Национального фонда, будут выделены на обновление автомобильных дорог, оснащение газом, теплом и водой, на национальные проекты «Комфортная школа» и «Улучшение здравоохранение в селах».

В 2024 года бюджетные расходы составят 24 трлн тенге, что на 1,5 трлн тенге больше по сравнению с текущим годом. 40% расходов будет направлен на социальный сектор. 5,3 трлн тенге из 24 трлн тенге будут выделены на индексацию базовой пенсии и выплат. Так как до

В связи с увеличением социальной выплаты по уходу за ребенком увеличен до 1,5 лет, на эти цели в 2024 году будет выделено 93,3 млрд тенге.

На социальные расходы также повлияет фактор, если пенсионный возраст женщин останется на уровне 61 до 2028 года. В частности, для выплаты пенсий более 150 тысячам граждан необходимо 473 млрд тенге.

По словам экономиста Меруерт Махмутовой, сумма средств, которая будет получена из Национального фонда, является показателем того, насколько эффективна работа Правительства.

«В последние годы растет сумма трансферта, переводимая в бюджет из Национального фонда. Этот фактор показывает эффективность и способность Правительства. Куда уходят расходы бюджета? Что от этого получает страна? Нужно строго контролировать и проверять это», - считает Меруерт Махмутова.

Из проекта трехлетнего бюджета на повышение благосостояния населения из бюджетных средств направят 3,5 трлн тенге. То есть, на повышение заработной платы свыше 1,5 млн населения из бюджета будут выделены 2,5 трлн тенге. Также 724 млрд тенге направят на меры занятости граждан. В рамках проекта «Ауыл аманаты» 100 млрд тенге направят на повышение благосостояния людей. На государственные проекты и меры социальной поддержки выделят 378 млрд тенге.

Как отметила Меруерт Махмутова, эти средства направлены не на повышение благосостояния населения, а на выполнение обязательств государства перед народом. То есть, невозможно увеличить доходы населения за счет выделения денег из бюджета.

«Выделенные из бюджета средства не повышают доходы населения. Из бюджета финансируются доходы граждан, работающих в государственных компаниях. Социальные выплаты влияют на условия жизни простого населения, пенсионеров, инвалидов, многодетных семей. Однако это незначительные средства. На эти деньги невозможно вырастить ребенка», - считает экономист.

По ее словам, размер минимальной заработной платы не соответствует реальному положению дел в стране.

«Жизнь многих граждан, условия жизни семьи зависят от размера минимальной заработной платы. В нашей экономике размер средней зарплаты составил в этом году 365 502 тенге. Размер минимальной зарплаты должен составить как минимум 30% этой суммы, то есть, 109 тысячи тенге», - отметила Меруерт Махмутова.

767 млрд тенге на дороги

На развитие сферы транспорта в 2024 году предусмотрено 767 млрд тенге. За счет этих средств будет модернизировано 343 км дорог и отремонтировано 1 100 километров дорог. В Астане и прилегающих населенных пунктах будут благоустроены и расширены 80 улиц.

Из республиканского бюджета также будут выделены средства для повышения долга, полученного на реализацию проекта БАКАД. Отмечалось, что благодаря запуску этого проекта дороги и улицы станут более комфортными для астанчан. Тем не менее, не ясно, сколько средств будет выделено на эти цели.

Около 50 млрд тенге выделят на строительство 20 пограничных и 6 пропускных пунктов, а также на ремонт двух аэропортов.

Часть средств будет направлена на строительство 1600 жилых домов и на инженерно-коммуникационную инфраструктуру 40 тысяч земельных участков. К тому же, предусмотрено обновление 85 км тепловых сетей. Напомним читателям, что в прошлом году без тепла остались жители Риддера, Экибастуза и Петропавловска.

На следующий год запланирована выдача ключей от квартир 7 тысячам граждан, которые ждут своей очереди. Часть средств из 446 млрд тенге будет направлена на эти цели. Помимо этого, будут выделены средства на частичное субсидирование арендной платы, на ремонт 234 многоквартирных домов.

Газификация

На 2024 год запланирована реализация 34 проектов газотранспортной системы на сумму 82,7 млрд тенге. Это позволит обеспечить природным газом 212 тысяч жителей 46 сел.

Из республиканского бюджета на завершение 5 проектов в области тепло-электроэнергетики и реализацию 5 новых проектов будет направлено 33,6 млрд тенге.

В рамках программы «Ауыл – ел бесігі» на реализацию 134 проектов предусмотрено 50 млрд тенге. В приоритете при освоении средств – улучшение состояния сел на границе. В частности, средства будут направлены на развитие социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение граждан, проживающих на границе, отечественным телерадиоконтентом.

В результате в селах будет проложено 626 км водопроводных, электрических, газовых, тепловых сетей общей протяженностью 66 км дорог.

На развитие инженерной и транспортной инфраструктуры областных центров выделят 30, 3 млрд тенге, на развитие моно и микро городов – 18 млрд тенге, на развитие окраин крупных городов – 20 млрд тенге.

На силовые структуры – 2,6 трлн тенге

В 2024 году на расходы силовых структур будет выделено 2,6 трлн тенге. Часть средств будет выделена на реализацию стратегии Национальной безопасности, еще одна часть средств на государственный оборонный заказ, на повышение заработной платы преподавателей военных учебных заведений, сотрудников гражданской защиты и военнослужащих. Оставшаяся часть средств будет направлена на дополнительное материально-техническое оснащение.

Объем расходов, связанных с обслуживанием долгов Правительства, составит 2 трлн тенге. А объем резерва Правительства на неотложные затраты будет утвержден в размере 417 млрд тенге.