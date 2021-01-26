Правительство должно заняться строительством газоперерабатывающего комплекса - Президент РК
«Развитие нефтегазохимии позволит значительно диверсифицировать экономику нашей страны. Однако проект по строительству интегрированного газохимического комплекса не завершается более десяти лет. Правительство должно до 1 декабря текущего года принять, наконец, меры по ускорению реализуемых нефтегазохимических производств, а также создать привлекательные условия для потенциальных инвесторов», - сказал Касым-Жомарт Токаев во время расширенного заседания Правительства.
По словам Касым-Жомарта Токаева, развитие маневренных мощностей является важным условием развития ВИЭ и обеспечения энергетической безопасности страны.
«Правительству совместно с местными исполнительными органами следует принять комплекс мер по привлечению инвесторов в проекты по строительству маневренной генерации. Важно начать проект по строительству проектов газовой генерации на юге и ускорить развитие гидроэнергетики на юге и востоке страны», - сказал Президент.
Глава государства также отметил, что Правительство должно заняться строительством газоперерабатывающего комплекса.
«В этих целях в случае необходимости предоставлять льготы, преференции инвесторам. Некоторые соседние государства очень активно предоставляют преференции и льготы. Мы должны в условиях, когда наступил кризис привлечения инвестиций во всем мире, использовать данную методику», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Напомним, сегодня состоялось расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.
Как ранее сообщалось, на заседании Правительства представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также рассмотрены планы на предстоящий период.