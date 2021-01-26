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    14:21, 26 Январь 2021 | GMT +6

    Правительство должно заняться строительством газоперерабатывающего комплекса - Президент РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Принять меры по ускорению реализуемых нефтегазохимических производств поручил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Развитие нефтегазохимии позволит значительно диверсифицировать экономику нашей страны. Однако проект по строительству интегрированного газохимического комплекса не завершается более десяти лет. Правительство должно до 1 декабря текущего года принять, наконец, меры по ускорению реализуемых нефтегазохимических производств, а также создать привлекательные условия для потенциальных инвесторов», - сказал Касым-Жомарт Токаев во время расширенного заседания Правительства.

    По словам Касым-Жомарта Токаева, развитие маневренных мощностей является важным условием развития ВИЭ и обеспечения энергетической безопасности страны.

    «Правительству совместно с местными исполнительными органами следует принять комплекс мер по привлечению инвесторов в проекты по строительству маневренной генерации. Важно начать проект по строительству проектов газовой генерации на юге и ускорить развитие гидроэнергетики на юге и востоке страны», - сказал Президент.

    Глава государства также отметил, что Правительство должно заняться строительством газоперерабатывающего комплекса.

    «В этих целях в случае необходимости предоставлять льготы, преференции инвесторам. Некоторые соседние государства очень активно предоставляют преференции и льготы. Мы должны в условиях, когда наступил кризис привлечения инвестиций во всем мире, использовать данную методику», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

    Напомним, сегодня состоялось расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.

    Как ранее сообщалось, на заседании Правительства представлены отчеты об итогах социально-экономического развития страны за 2020 год. В ходе мероприятия также рассмотрены планы на предстоящий период.


    Теги:
    Правительство Президент Президент Казахстана Правительство РК Экономика
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