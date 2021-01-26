Правительство должно обратить внимание на самые актуальные проблемы ЗКО – Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Правительство должно обратить внимание на самые актуальные проблемы Западно-Казахстанской области. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Качество местных дорог, практически 2/3 из них находится в плохом состоянии, это регулярно вызывает нарекания со стороны граждан. Какие меры принимаются для решения данной проблемы, ее надо решать», - сказал Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к акиму ЗКО Гали Искалиеву.

На это глава Западно-Казахстанской области отметил, что в регионе большая сеть местных дорог.

«У нас очень большое количество сельских населенных пунктов – 426, в связи с этим сеть местных дорог большая. Вы правильно сказали, у нас 31% на начало прошлого года было удовлетворительных дорог. За год мы 92 км местных дорог отремонтировали, но все равно доля местных дорог в удовлетворительном состоянии составляет всего 34%. Мы сейчас готовим соответствующие проектно-сметные документации на новые дороги и вместе с соответствующим министерством эту работу будем продолжать, чтобы улучшить показатели», - сказал Гали Искалиев.

Глава государства поручил Правительству обратить внимание на насущные проблемы региона.

«Да, это проблема, которая имеет свою предисторию. На протяжении целого ряда лет по разным причинам эти вопросы не решались, но сейчас, я думаю, Правительство должно обратить внимание на самые актуальные проблемы, которые имеются в области. Область имеет стратегическое значение, граничит с РФ и соответствующие проблемы должны решаться», - подчеркнул Президент.

Напомним, сегодня состоялось расширенное заседание Правительства под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.