Правительство должно иметь стратегию по защите природных ресурсов и окружающей среды - эксперт
Президент консалтинговой фирмы «Second Floor Strategies» (г. Вашингтон, округ Колумбия), аналитик по вопросам геополитики Уайлдер Алехандро Санчес (Wilder Alejandro Sanchez) отметил, что решение властей Казахстана о создании Министерства водных ресурсов и ирригации является хорошей идеей, которое должно было быть принято много лет назад.
Эксперт сообщил, что последствия изменения климата становятся все более очевидными и разрушительными, а Правительство должно иметь стратегию по защите своих природных ресурсов и окружающей среды.
Будущая экологическая стратегия должна включать специализированные учреждения и министерства, уделяющие особое внимание конкретным ресурсам. Вода – это очевидный ресурс, который необходимо защищать.
Ранее Уайлдер Алехандро Санчес опубликовал эссе: «Зеленая стратегия Казахстана: сохранение степей зелеными» для журнала SAIS Review of International Affairs. В исследовании американский эксперт обратил внимание на экологические проблемы и приоритеты Казахстана, включая охрану основных водных объектов страны: озера Балхаш, реки Урал и Каспийского моря.
«Это новое Министерство водных ресурсов должно будет сосредоточиться на защите водных объектов, включая борьбу с загрязнением воды», – сообщил он.
Изменение климата сделает водную безопасность еще более важной для Казахстана в ближайшие годы. Страна сталкивается с засухами, но изменение климата делает их еще более разрушительными, такими как засушливый период 2021 года.
Засухи, загрязнение воды и рост населения – все это причины, по которым Астана должна разработать краткосрочные и долгосрочные стратегии, а также политику в области водоснабжения, чтобы дефицит воды не превратился в национальный кризис в ближайшие годы.
Специализированное учреждение, такое как Министерство водных ресурсов, является отличным первым шагом к защите водных ресурсов Казахстана.
Эксперт выразил надежду, что политика и инициативы, которые это министерство разработает в будущем, окажутся полезными для страны и ее населения.
Напомним, 1 сентября Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства народу Казахстана можно ознакомиться здесь.