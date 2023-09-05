Правительство должно иметь стратегию по защите природных ресурсов и окружающей среды - эксперт

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – За Посланием Главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева внимательно наблюдали американские экспертные круги, которые дали положительную оценку новым инициативам, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Президент консалтинговой фирмы «Second Floor Strategies» (г. Вашингтон, округ Колумбия), аналитик по вопросам геополитики Уайлдер Алехандро Санчес (Wilder Alejandro Sanchez) отметил, что решение властей Казахстана о создании Министерства водных ресурсов и ирригации является хорошей идеей, которое должно было быть принято много лет назад.

Эксперт сообщил, что последствия изменения климата становятся все более очевидными и разрушительными, а Правительство должно иметь стратегию по защите своих природных ресурсов и окружающей среды.

Будущая экологическая стратегия должна включать специализированные учреждения и министерства, уделяющие особое внимание конкретным ресурсам. Вода – это очевидный ресурс, который необходимо защищать.

Ранее Уайлдер Алехандро Санчес опубликовал эссе: «Зеленая стратегия Казахстана: сохранение степей зелеными» для журнала SAIS Review of International Affairs. В исследовании американский эксперт обратил внимание на экологические проблемы и приоритеты Казахстана, включая охрану основных водных объектов страны: озера Балхаш, реки Урал и Каспийского моря.

«Это новое Министерство водных ресурсов должно будет сосредоточиться на защите водных объектов, включая борьбу с загрязнением воды», – сообщил он.

Изменение климата сделает водную безопасность еще более важной для Казахстана в ближайшие годы. Страна сталкивается с засухами, но изменение климата делает их еще более разрушительными, такими как засушливый период 2021 года.

Засухи, загрязнение воды и рост населения – все это причины, по которым Астана должна разработать краткосрочные и долгосрочные стратегии, а также политику в области водоснабжения, чтобы дефицит воды не превратился в национальный кризис в ближайшие годы.

Специализированное учреждение, такое как Министерство водных ресурсов, является отличным первым шагом к защите водных ресурсов Казахстана.

Эксперт выразил надежду, что политика и инициативы, которые это министерство разработает в будущем, окажутся полезными для страны и ее населения.

Напомним, 1 сентября Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства народу Казахстана можно ознакомиться здесь.