Правительственные делегации Казахстана и Узбекистана обсудили вопросы устранения последствий ЧП

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 6 мая 2020 года состоялась встреча правительственных делегаций Республики Казахстан и Республики Узбекистан по совместному решению вопросов устранения последствий чрезвычайного происшествия на Сардобинском водохранилище, приведшего к наводнению части регионов Сырдарьинской области Узбекистана и Туркестанской области Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

В состав делегации Республики Казахстан во главе с заместителем Премьер-Министра РК Р. Скляром вошли аким Туркестанской области У. Шукеев, министр экологии, геологии и природных ресурсов РК М. Мирзагалиев и посол Казахстана в Узбекистане Д. Сатыбалды.

В состав делегации Республики Узбекистан возглавляемой заместителем Премьер-Министра РУ С. Умурзаковым вошли министр водного хозяйства РУ Ш. Хамраев и Хоким Сырдарьинской области Г. Мирзаев.

Правительственными делегациями был совершен совместный облет на вертолете и осмотр подтопленных территорий двух стран, в ходе которого стороны убедились в полной остановке притока воды из дамбы Сардобинского водохранилища.

В этот же день состоялись переговоры, на которых стороны обсудили сложившуюся ситуацию и договорились о совместной скоординированной работе по устранению последствий чрезвычайной ситуации.

В настоящее время узбекской стороной, наряду с проведением работ по ликвидации последствий прорыва дамбы на территории Узбекистана, в Туркестанскую область направлены более 100 единиц техники и специалисты для содействия устранению подтопления, в первую очередь, в поселках Фирдоуси и Оргебас.

В ходе переговоров сторонами достигнута договоренность об организации взаимосогласованной работы по вопросу восстановления Сардобинского водохранилища.

В завершение встречи стороны подтвердили приверженность дальнейшему продолжению тесного сотрудничества в духе традиционной дружбы и стратегического партнерства между двумя странами.