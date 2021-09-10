Правительственная делегация во главе с Ералы Тугжановым посетила Жамбылскую область

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Жамбылскую область с рабочим визитом посетила правительственная делегация во главе с заместителем Премьер-Министра РК Ералы Тугжановым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рrimeminister.kz.

В ходе поездки заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов ознакомился с темпами восстановительных работ и оказания помощи жителям Байзакского района, пострадавшим от взрывов на военных складах.

Вице-премьер проинспектировал ход восстановительных работ, в которых задействовано 185 человек и 23 единицы спецтехники. Уже завершен ремонт 62 частных строений.

Начаты котлованные работы для строительства новый школы в с. Жибек Жолы на 150 мест. При этом школы в с. Ушбулак и с. Базарбай восстановлены за счет спонсорских средств.

В городе Таразе Е. Тугжанов посетил ТОО «Super Pharm». Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев отметил, что в регионе увеличиваются объемы выпуска фармацевтической продукции. В сутки здесь выпускают 60 тыс. медицинских масок, в год – 15 млн медицинских изделий.

Одним из крупных проектов региона также является производственный комплекс фармацевтического назначения ТОО «Амир и Д». В год на заводе будет выпускаться 15 млн экспресс-тестов, в том числе на коронавирус, гепатиты А, В, С, а также 1,5 млн контрольных растворов и другая продукция медицинского назначения.

Заместитель Премьер-Министра РК также посетил кондитерскую фабрику ТОО «Сауле» и ознакомился с ходом строительства областного онкологического диспансера. На данный момент внутренняя отделка онкоцентра завершена на 90%, наружная – на 95%. Диспансер будет оснащен техническим оборудованием, соответствующим мировым стандартам.

Также Е. Тугжанов побывал в гимназии «Arai-Elite», построенной за счет частных инвестиций. Школу бесплатно посещают 1 400 детей. Ученики углубленно изучают математику и английский язык.

В ходе посещения историко-этнокультурного комплекса «Көне Тараз» вице-премьер отметил, что архитектура Тараза претерпела кардинальные изменения. На территории комплекса в едином стиле построены несколько объектов: амфитеатр под открытым небом, художественная галерея, областной историко-краеведческий музей, центр «Руханият және тарихтану» им. Шерхана Муртазы, галерея мастеров и ремесленников, центр туризма, выставочный павильон.