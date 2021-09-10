Правительственная делегация посетила Кордайский район

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Правительственная делегация во главе с заместителем Премьер-Министра РК Ералы Тугжановым с рабочим визитом посетила Кордайский район Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра.

Ералы Тугжанов в рамках поручений Главы государства ознакомился с деятельностью биофармацевтического завода по производству вакцин. На заводе вице-премьер с участием акима области, руководства института, экспертов провел совещание, где были рассмотрены актуальные вопросы завода и определены пути их решения.

Также вице-премьер проинспектировал ход строительства жилых домов для сотрудников института. Обеспеченность жильем позволит создать условия для привлечения квалифицированных работников в сфере биологической безопасности.

Также делегация ознакомилась с ходом строительства нового физкультурно-оздоровительного комплекса для жителей поселка Гвардейский.

Вместе с тем, Е. Тугжанов посетил строительную площадку Дома культуры и физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Отар, построенного в рамках программы «Ауыл – ел бесігі» для развития массового спорта. Комплекс оборудован игровой площадкой, борцовским и тренажерными залами, есть комнаты для настольного тенниса.

В целом, заместитель Премьер-Министра положительно оценил проводимую работу по улучшению социальной инфраструктуры Кордайского района.