13 Октября 2022, 12:31

Правила выгула животных рассмотрят в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы до конца года рассмотрят правила содержания и выгула животных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жительница Ауэзовского района на встрече с акимом города заявила, что в 10-11 микрорайонах нет достаточного освещения.

«Детей из школы приходится встречать, потому что вечером темно и много бродячих собак. Из-за собак страшно на улицу выходить», - обратилась женщина к акиму.

Глава мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что в 11 микрорайоне завершается капитальный ремонт дворов. Подключение наружного освещения предусмотрено по завершению ремонта.

«Что касается вопроса бродячих животных, проблема серьезная. Случаи нападения собак на людей, к сожалению, участились. Городу нужны единые правила содержания и выгула собак. Акимат собирается внести в маслихат предложение по поводу отлова животных. Надеемся, что до конца года такой документ будет принят и с нового года этих проблем уже не будет», - сказал Ерболат Досаев.

Летом алматинцы также поднимали проблему бродячих собак в городе.