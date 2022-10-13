Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество
Правила выгула животных рассмотрят в Алматы
13 Октября 2022, 12:31

Правила выгула животных рассмотрят в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы до конца года рассмотрят правила содержания и выгула животных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жительница Ауэзовского района на встрече с акимом города заявила, что в 10-11 микрорайонах нет достаточного освещения.

«Детей из школы приходится встречать, потому что вечером темно и много бродячих собак. Из-за собак страшно на улицу выходить», - обратилась женщина к акиму.

Глава мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что в 11 микрорайоне завершается капитальный ремонт дворов. Подключение наружного освещения предусмотрено по завершению ремонта.

«Что касается вопроса бродячих животных, проблема серьезная. Случаи нападения собак на людей, к сожалению, участились. Городу нужны единые правила содержания и выгула собак. Акимат собирается внести в маслихат предложение по поводу отлова животных. Надеемся, что до конца года такой документ будет принят и с нового года этих проблем уже не будет», - сказал Ерболат Досаев.

Летом алматинцы также поднимали проблему бродячих собак в городе.


Новости по теме
Аким Алматы вновь призвал алматинцев заботиться о домашних питомцах
Читайте также
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы
Жители Астаны отдали 45 млн тенге мошеннице в надежде получить госжилье
Как приучить ребенка к чтению - советы экспертов
Медики спасли подростка с тяжелыми травмами в Кокшетау
Землетрясение произошло в 33 км на юг от Алматы
Традиции предков продолжает девочка-наездница Жанель Сауменова из ВКО
Уличные мошенники орудуют в Алматы
Программа политической модернизации, инициированная Президентом, получила окончательное правовое оформление - Госсоветник РК
Новости партнеров
Популярное
1 Наркосбытчика и содержателя порностудии задержали в Алматы
2 Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
3 Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
4 Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
5 Где и когда смотреть бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона мира

Лента новостей

Тенденции
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Архив