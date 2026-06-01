Правила уплаты профессиональных пенсионных взносов разъяснили в Казахстане

Кассационный суд поставил точку в споре о выплатах санитаркам противотуберкулезного медицинского учреждения. Какие условия необходимы для назначения обязательных профессиональных пенсионных взносов работникам с вредными условиями труда — читайте в материале корреспондента агентства Kazinform.

Кассационный суд РК по гражданским делам рассмотрел иск работников противотуберкулезного медицинского учреждения к работодателю об обязании перечислить обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ).

Истцами выступили санитарки одного из центров фтизиопульмонологии. Они указали, что работают во вредных условиях труда — контактируют с пациентами и используют дезинфицирующие средства, что связано с повышенным риском для здоровья.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. Судебная коллегия пришла к выводу, что в деле отсутствуют предусмотренные законом основания для возложения обязанности по уплате ОППВ.

Как пояснили в суде, для перечисления обязательных профессиональных пенсионных взносов необходимо подтвердить занятость работника не менее 80% рабочего времени во вредных или особо вредных условиях труда. Кроме того, профессия должна входить в соответствующий перечень, а условия труда — подтверждаться актами аттестации производственных объектов.

Также отмечено, что должность санитарки относится к младшему персоналу и не включена в категорию медицинских работников.

В суд не были представлены документы, подтверждающие необходимый объем занятости во вредных условиях, включая результаты аттестации производственных объектов и учет рабочего времени.

Кассационный суд оставил судебные акты без изменений. При этом истцам разъяснили право обратиться в уполномоченный орган с подтверждающими документами для рассмотрения вопроса о возможном включении таких работников в перечень должностей, имеющих право на получение данных выплат.

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