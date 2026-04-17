Правила учета статических адресов в Казахстане изменят
В Казахстане предложили внести изменения в правила ведения реестра статических адресов сетей передачи данных, передает корреспондент агентства Kazinform.
Проект приказа размещен на публичное обсуждение 16 апреля 2026 года. Документ разработан Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития РК.
Изменения касаются приказа министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности от 28 октября 2022 года № 400/НҚ «Об утверждении правил формирования и ведения реестра статических адресов сетей передачи данных».
Как отмечается, корректировки необходимы для приведения действующих норм в соответствие с Цифровым кодексом Республики Казахстан.
Согласно проекту, приказ планируется ввести в действие с 12 июля 2026 года после его официального опубликования.
Публичное обсуждение документа продлится до 4 мая 2026 года.
