    20:30, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    Правила учета статических адресов в Казахстане изменят

    В Казахстане предложили внести изменения в правила ведения реестра статических адресов сетей передачи данных, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    Проект приказа размещен на публичное обсуждение 16 апреля 2026 года. Документ разработан Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития РК.

    Изменения касаются приказа министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности от 28 октября 2022 года № 400/НҚ «Об утверждении правил формирования и ведения реестра статических адресов сетей передачи данных».

    Как отмечается, корректировки необходимы для приведения действующих норм в соответствие с Цифровым кодексом Республики Казахстан.

    Согласно проекту, приказ планируется ввести в действие с 12 июля 2026 года после его официального опубликования.

    Публичное обсуждение документа продлится до 4 мая 2026 года.

    Ранее стало известно, что казахстанские IT-решения сегодня востребованы в более чем 110 странах мира.

    Министерство по искусственному интеллекту Правила Цифровизация
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
