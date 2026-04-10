Эти показатели, зафиксированные Национальным Банком, подтверждают трансформацию страны в чистого экспортера технологий, отметили в ведомстве.

Текущий объем экспортной выручки более чем в 2,6 раза превышает расходы на импорт иностранных цифровых решений, который составил 429 млн долларов.

— Достижение отметки в 1,1 миллиарда долларов экспортной выручки является показателем зрелости цифровой экосистемы страны. Данные Национального Банка подтверждают, что казахстанские IT-решения сегодня востребованы в более чем 110 странах мира, и сейчас приоритетом является расширение этого влияния через сеть международных хабов от Кремниевой долины до Юго-Восточной Азии для интеграции отечественных инноваций в мировые цепочки добавленной стоимост, — говорится в сообщении.

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК реализует комплекс мер, где ключевым драйвером остается Astana Hub: экспорт его резидентов достиг 633 млн. долларов. Сегодня продажи за рубеж осуществляют 537 компаний, а география поставок охватывает Германию, Испанию, Нидерланды и ОАЭ. В экосистеме создано более 32,5 тысячи рабочих мест, а проект e-residency обеспечил более шести тысяч иностранных специалистов доступом к цифровой инфраструктуре Казахстана.

— Развитие экспорта IT-услуг — это одно из ключевых направлений системной работы Комитета цифровых активов и прорывных технологий МИИЦР РК по формированию полноценной цифровой экономики страны. Сегодня мы последовательно формируем условия, при которых казахстанские IT-компании могут выходить на международные рынки, масштабировать свои решения и становиться частью глобальной цифровой экономики. Рубеж в один миллиард долларов — это важный показатель того, что выстроенные меры поддержки, развитие экосистемы и международное продвижение уже дают результат. Наша задача — закрепить этот рост и создать устойчивую основу для дальнейшего увеличения экспорта цифровых услуг» — отметил Гиззат Байтурсынов, председатель Комитета цифровых активов и прорывных технолгий МИИЦР РК.

Глобальное присутствие страны также укрепляется через международные инновационные хабы в Пало-Альто, Шанхае и Дубае. Новым вектором развития стал регион Юго-Восточной Азии: на форуме CEVF 2026 в Ташкенте подписан трехсторонний меморандум между Astana Hub, IT Park Uzbekistan и венчурным фондом Big Sky Capital. Партнерство предусматривает запуск технологического хаба в Малайзии, который станет точкой входа для казахстанских стартапов на новые перспективные рынки. Программы акселерации, такие как Silkway Accelerator и Hero Training, продолжают трансформировать локальные идеи в конкурентоспособный экспортный продукт.

