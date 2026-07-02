Правила расчета предельной ставки по ипотеке изменятся в Казахстане

Национальный Банк Казахстана совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка приняли постановление, которым внесены изменения в порядок определения предельной годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) по займам и микрокредитам, передает Kazinform.

Документ принят в рамках Программы совместных действий Правительства, Национального Банка и АРРФР по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния населения на 2026–2028 годы.

Главное изменение касается ипотечных жилищных займов. С 1 января 2027 года максимальный размер ГЭСВ будет зависеть от соотношения суммы кредита к стоимости приобретаемого жилья (коэффициент LTV).

Так, если размер кредита составляет до 70% стоимости залогового жилья (LTV до 0,7 включительно), максимальная годовая эффективная ставка вознаграждения составит 20%.

Если же сумма кредита превышает 70% стоимости недвижимости (LTV выше 0,7), предельная ГЭСВ останется на уровне 25%.

До конца 2026 года для всех ипотечных жилищных займов сохранится действующий максимальный размер ГЭСВ — 25%. Новые правила начнут применяться с 1 января 2027 года.

В Национальном Банке пояснили, что такой подход позволит учитывать уровень риска при выдаче ипотечных кредитов и будет способствовать более гибкому регулированию рынка жилищного кредитования.

Совместное постановление вступило в силу 1 июля 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что более 85 тысяч займов выдано в рамках программы «7-20-25».