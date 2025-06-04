Правила продления аренды земельных участков изменились в Казахстане

В департаменте по делам госслужбы Костанайской области рассказали, что теперь продлить аренду можно не только для сельхозработ или строительства, как это было раньше, но и для размещения или обслуживания различных объектов – например, зданий или сооружений. Изменения подготовлены с учетом предложений департамента Агентства по делам госслужбы по Костанайской области и одобрены на республиканском уровне.

– Кроме того, расширился список организаций, которые оказывают эту услугу. Раньше этим занимались только районные и городские акиматы, теперь принимать заявления могут и акимы поселков, сел и сельских округов, – отметили в ведомстве.

Также устранена путаница в сроках рассмотрения заявлений. Раньше в Земельном кодексе и в правилах были разные сроки – 8 и 13 рабочих дней. Теперь всё приведено к единому стандарту – заявление должны рассматривать не более 8 рабочих дней.

Проблемы с земельными участками для инвесторов возникли в ВКО: там бизнес столкнулся с барьерами по продлению аренды, оформлению прав на участки, землеустроительной документацией.