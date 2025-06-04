РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:14, 04 Июнь 2025 | GMT +5

    Правила продления аренды земельных участков изменились в Казахстане

    Изменения внесены в госуслугу «Продление срока аренды земельного участка» и расширяют права граждан, передает корреспондент агентства Kazinform.

    земля
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    В департаменте по делам госслужбы Костанайской области рассказали, что теперь продлить аренду можно не только для сельхозработ или строительства, как это было раньше, но и для размещения или обслуживания различных объектов – например, зданий или сооружений. Изменения подготовлены с учетом предложений департамента Агентства по делам госслужбы по Костанайской области и одобрены на республиканском уровне.

    – Кроме того, расширился список организаций, которые оказывают эту услугу. Раньше этим занимались только районные и городские акиматы, теперь принимать заявления могут и акимы поселков, сел и сельских округов, – отметили в ведомстве.

    Также устранена путаница в сроках рассмотрения заявлений. Раньше в Земельном кодексе и в правилах были разные сроки – 8 и 13 рабочих дней. Теперь всё приведено к единому стандарту – заявление должны рассматривать не более 8 рабочих дней.

    Проблемы с земельными участками для инвесторов возникли в ВКО: там бизнес столкнулся с барьерами по продлению аренды, оформлению прав на участки, землеустроительной документацией.

    Теги:
    Земельный участок
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
    Сейчас читают