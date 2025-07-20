Правила присвоения адресов объектам недвижимости изменятся в Казахстане

Как заявили в департаменте агентства по делам госслужбы Костанайской области, одним из ключевых нововведений станет изменение формы предоставления результата госуслуги.

Если ранее результат оформлялся просто фактом присвоения или упразднения адреса, то теперь гражданам будет направляться письмо-уведомление о присвоении адреса либо мотивированный отказ.

Также расширен перечень оснований для отказа в оказании услуги. Ранее отказ возможен был только в двух случаях – при недостоверности представленных документов или несоответствии требованиям. Теперь этот список увеличен до пяти пунктов. К уже действующим основаниям добавлены наличие вступившего в законную силу судебного запрета на деятельность, лишение заявителя специального права по решению суда и отсутствие согласия на обработку персональных данных.

Отмечается, что изменения направлены на повышение прозрачности и правовой определённости для граждан при получении данной госуслуги.

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