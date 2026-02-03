Правила премирования госслужащих изменились в Казахстане

Премирование работников может осуществляться

за образцовое выполнение должностных обязанностей

безупречную государственную службу

выполнение заданий особой важности и сложности

результаты работы за определенный период, выполнение неотложной и заранее непредвиденной работы

от срочного выполнения которой зависит в дальнейшем нормальная (бесперебойная) работа данного органа в целом или его отдельных подразделений

своевременное и качественное выполнение мероприятий Плана законопроектных работ Правительства, актов и поручений Президента, Правительства и Премьер-Министра РК

разработку законопроектов, конвенций, соглашений, договоров, проектов нормативных правовых актов, если данные полномочия не входят в должностные обязанности работников, и другие достижения в работе, а также по результатам оценки их деятельности.

Премирование на указанных выше основаниях может быть приурочено к праздничным дням, праздничным и юбилейным датам, юбилеям работников.

Первые руководители центральных государственных органов, местных исполнительных органов и иных органов, финансируемых из местных бюджетов, либо лица, их замещающие, имеют право самостоятельно разрабатывать и утверждать инструкцию о премировании работников.

Постановление вводится в действие с 1 января 2026 года.