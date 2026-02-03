Правила премирования госслужащих изменились в Казахстане
В Казахстане внесены изменения в Правила премирования, оказания материальной помощи и установления надбавок к должностным окладам работников органов Республики Казахстан за счет средств государственного бюджета, а также выплаты бонусов административным государственным служащим, передает Kazinform.
Премирование работников может осуществляться
- за образцовое выполнение должностных обязанностей
- безупречную государственную службу
- выполнение заданий особой важности и сложности
- результаты работы за определенный период, выполнение неотложной и заранее непредвиденной работы
- от срочного выполнения которой зависит в дальнейшем нормальная (бесперебойная) работа данного органа в целом или его отдельных подразделений
- своевременное и качественное выполнение мероприятий Плана законопроектных работ Правительства, актов и поручений Президента, Правительства и Премьер-Министра РК
- разработку законопроектов, конвенций, соглашений, договоров, проектов нормативных правовых актов, если данные полномочия не входят в должностные обязанности работников, и другие достижения в работе, а также по результатам оценки их деятельности.
Премирование на указанных выше основаниях может быть приурочено к праздничным дням, праздничным и юбилейным датам, юбилеям работников.
Первые руководители центральных государственных органов, местных исполнительных органов и иных органов, финансируемых из местных бюджетов, либо лица, их замещающие, имеют право самостоятельно разрабатывать и утверждать инструкцию о премировании работников.
Постановление вводится в действие с 1 января 2026 года.