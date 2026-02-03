РУ
телерадиокомплекс президента РК
    17:25, 03 Февраль 2026 | GMT +5

    Правила премирования госслужащих изменились в Казахстане

    В Казахстане внесены изменения в Правила премирования, оказания материальной помощи и установления надбавок к должностным окладам работников органов Республики Казахстан за счет средств государственного бюджета, а также выплаты бонусов административным государственным служащим, передает Kazinform.

    чиновник
    Фото: Мухтар Холдорбеков/ Kazinform

    Премирование работников может осуществляться

    • за образцовое выполнение должностных обязанностей
    • безупречную государственную службу
    • выполнение заданий особой важности и сложности
    • результаты работы за определенный период, выполнение неотложной и заранее непредвиденной работы
    • от срочного выполнения которой зависит в дальнейшем нормальная (бесперебойная) работа данного органа в целом или его отдельных подразделений
    • своевременное и качественное выполнение мероприятий Плана законопроектных работ Правительства, актов и поручений Президента, Правительства и Премьер-Министра РК
    • разработку законопроектов, конвенций, соглашений, договоров, проектов нормативных правовых актов, если данные полномочия не входят в должностные обязанности работников, и другие достижения в работе, а также по результатам оценки их деятельности.

    Премирование на указанных выше основаниях может быть приурочено к праздничным дням, праздничным и юбилейным датам, юбилеям работников.

    Первые руководители центральных государственных органов, местных исполнительных органов и иных органов, финансируемых из местных бюджетов, либо лица, их замещающие, имеют право самостоятельно разрабатывать и утверждать инструкцию о премировании работников.

    Постановление вводится в действие с 1 января 2026 года. 

    Правила Госслужба
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
