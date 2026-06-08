Правила повышения квалификации педагогов обновили в Казахстане

В Казахстане внесены изменения в правила организации и проведения курсов повышения квалификации педагогов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Документ вводится в действие с 15 июня 2026 года, за исключением отдельных положений, которые начнут действовать с 12 июля. Согласно обновленным требованиям, курсы повышения квалификации смогут проводить организации, осуществляющие образовательную деятельность и располагающие необходимыми кадровыми, материально-техническими и цифровыми ресурсами.

В частности, преподаватели-тренеры должны иметь не менее трех лет опыта работы по направлению образовательной программы. При этом не менее 40% тренеров должны иметь ученую степень кандидата или доктора наук, степень PhD, магистра, квалификационные категории «педагог-исследователь» или «педагог-мастер», либо являться специалистами профильных организаций и предприятий.

Кроме того, организации должны иметь интернет-ресурс с информацией об использовании системы управления обучением (LMS) при дистанционном или комбинированном формате обучения, а также соответствующую материально-техническую базу, отвечающую санитарным требованиям и нормам пожарной безопасности.

Курсы могут проводиться в очной, дистанционной или комбинированной форме. Очное обучение предусматривает прохождение курсов с отрывом от работы при сохранении заработной платы, тогда как дистанционный формат позволяет обучаться без отрыва от трудовой деятельности. Обучение в дистанционном и комбинированном форматах будет осуществляться через систему LMS, которая включает личный кабинет слушателя, учебные и оценочные материалы, расписание занятий, а также инструменты посткурсового сопровождения педагогов.

— Продолжительность курсов составит не менее 36 академических часов. Один академический час равен 45 минутам, — отмечается в документе.

Педагогам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, будут выдаваться сертификаты. Электронные сертификаты должны содержать QR-код и проходить верификацию через Единую базу данных педагогов.

Также уточняется, что организации, проводящие курсы повышения квалификации, должны быть включены в соответствующий реестр.

Повышение квалификации педагогов осуществляется как за счет средств государственного бюджета, так и за счет иных источников финансирования.

Ранее сообщалось, что в Казахстане разработают новую модель подготовки педагогов.

Также отмечалось, что в Казахстане в 2026 году около 60 тысяч педагогов пройдут обучение по программам, связанным с цифровой грамотностью и искусственным интеллектом.