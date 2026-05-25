KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Около 60 тысяч педагогов Казахстана обучат работе с ИИ

    В Казахстане в 2026 году около 60 тысяч педагогов пройдут обучение по программам, связанным с цифровой грамотностью и искусственным интеллектом, передает корреспондент агентства Kazinform.

    искусственный интеллект
    Фото: freepik.com

    В Министерстве просвещения на запрос агентства Kazinform сообщили, что в текущем году в рамках государственного заказа реализуются четыре образовательные программы, направленные на развитие компетенций учителей в сфере искусственного интеллекта.

    — В частности, это курсы «Модели искусственного интеллекта в образовании», «Цифровые технологии и применение искусственного интеллекта для персонализированного обучения», а также специальные программы повышения квалификации для учителей начальных классов и педагогов малокомплектных школ, — отметили в министерстве.

    Кроме того, темы цифровой грамотности и основ искусственного интеллекта интегрированы во все образовательные программы центра Өрлеу.

    — Также во все 38 образовательных программ, реализуемых центром «Өрлеу» в текущем году, интегрированы темы, связанные с цифровой грамотностью педагогов и основами искусственного интеллекта, — сообщили в ведомстве.

    По данным министерства, в рамках этих программ планируется охватить порядка 60 тысяч педагогов по всей стране.

    Ранее сообщалось, что Казахстан первым в Центральной Азии начнет массово внедрять ИИ в школах. 

    Напомним, 200 тысяч педагогов Казахстана создадут ИИ-ассистентов с ChatGPT Edu.

    Технологии Минпросвещения РК Образование Искусственный интеллект Учителя Педагоги ИИ
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор