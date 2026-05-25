Около 60 тысяч педагогов Казахстана обучат работе с ИИ

В Казахстане в 2026 году около 60 тысяч педагогов пройдут обучение по программам, связанным с цифровой грамотностью и искусственным интеллектом, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Министерстве просвещения на запрос агентства Kazinform сообщили, что в текущем году в рамках государственного заказа реализуются четыре образовательные программы, направленные на развитие компетенций учителей в сфере искусственного интеллекта.

— В частности, это курсы «Модели искусственного интеллекта в образовании», «Цифровые технологии и применение искусственного интеллекта для персонализированного обучения», а также специальные программы повышения квалификации для учителей начальных классов и педагогов малокомплектных школ, — отметили в министерстве.

— Также во все 38 образовательных программ, реализуемых центром «Өрлеу» в текущем году, интегрированы темы, связанные с цифровой грамотностью педагогов и основами искусственного интеллекта, — сообщили в ведомстве.

По данным министерства, в рамках этих программ планируется охватить порядка 60 тысяч педагогов по всей стране.

Ранее сообщалось, что Казахстан первым в Центральной Азии начнет массово внедрять ИИ в школах.

Напомним, 200 тысяч педагогов Казахстана создадут ИИ-ассистентов с ChatGPT Edu.