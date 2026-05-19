Казахстан первым в ЦА начнет массово внедрять ИИ в школах — эксперт

Внедрение искусственного интеллекта в школах Казахстана позволит снизить нагрузку на педагогов, персонализировать обучение учеников и особенно поддержать малокомплектные школы в регионах, считает президент Coventry University Kazakhstan Мирас Дауленов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Он отметил, что использование искусственного интеллекта в качестве вспомогательного инструмента в учебном процессе может снизить нагрузку на педагогов, повысить качество преподавания и оптимизировать расходы в системе образования.

По мнению спикера, внедрение ИИ в школах в качестве педагога-ассистента (teaching assistant) позволит сократить часть расходов в системе образования.

Первым делом эксперт считает необходимым разгрузить учителя от рутинной работы. К примеру, ИИ способен взять на себя оценку знаний учеников — проверку домашних заданий, контрольных работ, составление тестов.

— Все эти скучные хлопоты съедают половину времени учителя. Он преподает в классе, а потом идет и проверяет еще тетради, тесты делает и так далее. Учителю нужно сосредоточиться на человеческом элементе образования, то есть обеспечить ученику внимание, дать ощущение уверенности в том, что он может стать будущим лидером, помочь персонализировать его обучение, что тоже важно, — считает эксперт.

Таким образом преподаватель освободит свое время от шаблонных задач и сможет посвящать больше времени на улучшение учебного процесса, считает Дауленов.

— Можно, например, делать химические опыты без необходимости реактивов. Сегодня есть очень хорошие виртуальные лаборатории с использованием искусственного интеллекта, которые можно очень быстро разворачивать для того, чтобы показывать школьникам и учить их, например, смешивать разные реактивы для получения определенного эффекта, — отметил спикер.

Больше всего пользу ИИ в повседневном образовательном процессе ощутят ученики и преподаватели сельских школ. В особенности ИИ-помощники будут эффективны в региональных малокомплектных школах, где один учитель одновременно обучает детей нескольких классов или преподает разные предметы.

— По информации Министерства просвещения, свыше 50 процентов школ Казахстана относятся к малокомплектным. Это значит, что один и тот же преподаватель ведет занятия по физике, химии, биологии и так далее. И, естественно, мы понимаем, что этот преподаватель не может быть экспертом во всех областях, и ему нужны так называемые ассистенты. Брать на работу помощников, ассистентов для преподавания в школах — это затратно. К тому же, не каждый на это пойдет, то есть нет соответствующей квалификации, — обратил внимание эксперт.

По словам Дауленова, сэкономленные средства государство сможет направить на улучшение материально-технической базы школ, включая внедрение концепции «умных зданий» с поддержкой искусственного интеллекта. В частности, речь идет об оснащении классов технологиями интернета вещей.

Каким может быть персионализированное обучение с помощью ИИ

Поскольку у учителя будет высвобождаться время для более предметной работы с учениками, ИИ сможет анализировать слабые места конкретного ребенка и подбирать для него индивидуальные задания и материалы. По словам эксперта, такой подход соответствует рекомендациям члена Совета по развитию искусственного интеллекта Ли Кай-Фу, чья методика также упоминается в Указе Президента Казахстана «О мерах по внедрению искусственного интеллекта в систему среднего образования Республики Казахстан».

— Учитель у доски, который по сути читает ученикам некую проповедь — этот подход уже устарел. Нам нужна новая модель, в которой усилены лидерство, творчество, сопереживание, креативное мышление. Сейчас школы делают большой акцент на естественно-научных, инженерных, математических дисциплинах, обучении программированию. Но мы должны понимать, что искусственный интеллект уже побеждает человека в понимании прочитанного текста. Это уже не конкурентное преимущество человека. Нужно выводить детей на более высокий уровень, где основой образования будут креативность, эмпатия и сопереживание, — считает эксперт.

Он добавил, что ИИ сможет определять пробелы в знаниях конкретного ученика и предлагать персонализированные материалы для обучения.

— Например, система сможет увидеть, что у ребенка проблемы с логарифмами, и предложить ему дополнительные знания именно по этой теме. Исходя из этого необходимо пересматривать само понимание школьного учебника, — отметил спикер.

При этом для реализации таких подходов каждому школьнику необходим доступ к широкополосному интернету, технологиям искусственного интеллекта и компьютерам. В этой связи, отметил эксперт, важно выполнить положения Указа Президента, в котором отдельно подчеркивается необходимость до 1 августа обеспечить школы техническим оснащением в рамках пилотного проекта.

По его мнению, внедрение ИИ не должно ограничиваться только Астаной и Алматы — пилотные проекты необходимо распространять и на сельские регионы, где расположено большинство школ страны.

— Однозначно считаю, что внедрение искусственного интеллекта в систему среднего образования — важная задача. Многие страны подходят к этому по-разному. Одним из первых об этом в свое время заявил Китай — там уже несколько лет внедряют ИИ-грамотность и навыки работы с искусственным интеллектом. Это однозначно нужно делать и в Казахстане. Мы являемся первой страной Центральной Азии, которая массово начнет внедрение ИИ в среднее образование, — отметил он.

