Правила перевозок на такси предлагают утвердить в Кыргызстане

В Кыргызстане предлагают утвердить правила таксомоторных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом. Проект постановления правительства вынесен на общественное обсуждение, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

В стране отсутствуют единые правила регулирования деятельности такси, что негативно сказывается на безопасности дорожного движения и качестве предоставляемых услуг.

Инициаторами документа отмечается, что в КР насчитывается более 300 тысяч таксистов, из них 70% работают через компанию «Яндекс Такси». Компания взимает 21% от заработанной суммы водителей, из которых 3% передаются фирмам-партнерам. При этом ответственность за риски и нарушения возлагается на водителей, а сама платформа не несет ответственности за возможные проблемы.

В условиях доминирования «Яндекс Такси» и других крупных операторов наблюдается тенденция к монополизации рынка, что ведет к повышению тарифов и значительным денежным оттокам за границу. Местным органам самоуправления предлагается создавать муниципальные экологические таксомоторные предприятия с возможностью регулировать тариф такси, который будет составлять не более 10% от заказа.

Согласно предлагаемым правилам, к таксомоторным перевозкам пассажиров и багажа допускаются легковые автомобили такси, прошедшие ежегодный государственный технический осмотр. Они должны быть укомплектованы медицинской аптечкой, знаком аварийной остановки, исправными средствами пожаротушения. Число пассажирских мест для сидения в них должно не превышать семи. На кузове должен располагаться светящийся в темное время суток опознавательный фонарь, номер телефона перевозчика либо диспетчерской или информационной службы, в салоне в поле зрения пассажиров — таксометр или терминал, визитная карточка водителя с фотографией и указанием ФИО, официальное наименование перевозчика с номером телефона.

Транспортные средства должны быть чистыми и ухоженными, а также оснащены климатической установкой для обеспечения пассажиров комфортной температурой в салоне в любое время года. Допускается покраска автомобиля в единый синий цвет в сочетании с белым.

К выполнению таксомоторных перевозок пассажиров легковыми автомобилями такси допускаются водители не моложе 21 года, имеющие водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категории «В» и общий стаж управления автомобилем не менее трех лет или стаж работы в качестве водителя автомобиля не менее одного года.