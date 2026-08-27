ЕНТ и спецэкзамен: в Казахстане ужесточили правила восстановления студентов

В Казахстане обновили порядок перевода и восстановления студентов в организациях высшего и послевузовского образования. Новые требования затрагивают как обучающихся казахстанских вузов, так и тех, кто возвращается к учебе или переводится из зарубежных университетов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Поправки внесены приказом министра науки и высшего образования от 17 августа 2026 года. Документ вступил в силу 13 августа, при этом отдельные положения начнут действовать с 1 сентября.

Вернуться в вуз после отчисления можно после первого академического периода

Одним из ключевых условий перевода или восстановления остается полное завершение первого академического периода осваиваемой образовательной программы в соответствии с индивидуальным учебным планом.

Перевод и восстановление обучающихся проводятся в период летних и зимних каникул. Если сроки зимних каникул в вузах не совпадают, порядок проведения этих процедур университет определяет самостоятельно.

Для граждан Казахстана и кандасов, обучавшихся за рубежом, предусмотрено исключение. При чрезвычайном положении, чрезвычайных ситуациях социального, природного или техногенного характера, в военное время, а также в условиях вооруженного или военного конфликта в стране обучения восстановление и перевод могут проводиться в течение учебного года.

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Для некоторых специальностей понадобится ЕНТ

Для отдельных образовательных программ установлены дополнительные условия.

Если студент переводится с группы образовательных программ, требующих творческой подготовки, на другую группу образовательных программ, ему потребуется сертификат ЕНТ с результатом не ниже установленного порогового балла.

Более жесткие требования предусмотрены для программ подготовки кадров в сфере образования и здравоохранения. Для перевода или восстановления, в том числе из зарубежного вуза, понадобится сертификат ЕНТ или комплексного тестирования с результатом не ниже установленного порогового балла, а также прохождение специального экзамена.

Фото: Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан

Для студентов ведущих зарубежных вузов предусмотрено исключение

Отдельный порядок предусмотрен для обучающихся ведущих зарубежных университетов.

Им для восстановления или перевода достаточно предоставить транскрипт, подтверждающий освоение не менее 30 академических кредитов. Перечень зарубежных вузов, на которые распространяется это правило, определяет уполномоченный орган в сфере науки и высшего образования.

При переводе или восстановлении из зарубежного университета обучающийся также должен представить транскрипт и сертификат ЕНТ или КТ с результатом не ниже установленного порога, если иное не предусмотрено специальным исключением.

Документы, составленные на иностранном языке, необходимо сопровождать нотариально заверенным переводом на казахский или русский язык.

При этом отсутствие сертификата ЕНТ или КТ не обязательно станет препятствием для восстановления. В таком случае вуз сможет оформить восстановление или перевод на один академический период. За это время обучающийся должен пройти соответствующее тестирование. При достижении установленного порогового балла он сможет продолжить обучение.

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Вузы будут проверять транскрипты из зарубежных университетов

Еще одно нововведение касается документов, полученных в зарубежных вузах.

Университет обязан проверить подлинность представленного обучающимся транскрипта. Для этого запрос в соответствующую зарубежную организацию образования направляется в течение трех рабочих дней.

В университетах появятся комитеты по качеству

Поправки затрагивают не только порядок перевода и восстановления, но и внутреннюю систему обеспечения качества образования.

В организациях высшего и послевузовского образования, за исключением Академии правосудия и военных специальных учебных заведений, должны создаваться комитеты по обеспечению качества.

На них возложат мониторинг образовательной среды и учебного процесса, а также оценку соответствия содержания и условий реализации образовательных программ установленным требованиям.

Кроме того, вузы должны развивать внутреннюю систему обеспечения качества с учетом международных стандартов и руководств ESG. Она охватывает образовательные программы, оценивание студентов, прием и успеваемость, работу преподавателей, учебные ресурсы, поддержку обучающихся и другие направления.

Новые требования появились и для докторантов

Изменения коснулись также обучающихся по программам докторантуры.

Те, кто полностью завершил теоретический курс обучения, должны зарегистрироваться в цифровой системе уполномоченного органа для прохождения итоговой аттестации. Сделать это необходимо в течение учебного года в соответствии с академическим календарем вуза.

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В цифровой системе появятся данные о выпускниках

В цифровой системе уполномоченного органа будут размещаться сведения о выпускниках программ высшего и послевузовского образования. В системе укажут ФИО выпускника, образовательную программу и номер выданного диплома.

Исключение предусмотрено для выпускников военных и специальных учебных заведений.

Кроме того, университеты должны в течение трех рабочих дней после издания приказа о приеме, переводе, восстановлении или отчислении внести соответствующие сведения в цифровую систему. За достоверность переданных данных отвечает организация образования.

Ранее Kazinform сообщал, что студентов из зарубежных вузов обяжут сдавать ЕНТ при переводе в Казахстан. О том, что изменилось для казахстанских студентов, читайте в материале.