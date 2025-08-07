Правила передачи госимущества из одного вида госсобственности в другой утверждены в РК

— Требования правил не применяются при принятии решения о передаче государственного имущества из одного вида государственной собственности в другой уполномоченным органом по государственному имуществу (в отношении республиканского имущества) и местным исполнительным органом или аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа (в отношении коммунального имущества) в случае введения военного положения, — говорится в документе.

Согласно документу, уполномоченными должностными лицами передающей и принимающей сторон акт приема-передачи имущества (передаточный акт) подписывается на бумажном носителе в двухдневный срок после принятия решения о передаче государственного имущества из одного вида государственной собственности в другой.

Передача государственного имущества, закрепленного за государственными юридическими лицами, из одного вида государственной собственности в другой осуществляется с использованием веб-портала реестра путем размещения сведений о государственном имуществе в электронной корзине.

Передача государственного имущества, закрепленного за государственными юридическими лицами, из одного вида государственной собственности в другой осуществляется в случае экономической целесообразности и при соответствии следующим критериям:

наличие потребности в передаваемом имуществе (производственной необходимости) у государственных юридических лиц в пределах натуральных норм, установленных в соответствии со статьей 70 Бюджетного кодекса РК;

обеспеченность дальнейшего целевого использования принимаемого имущества;

финансовая обеспеченность по содержанию и эксплуатации принимаемого имущества.

Республиканские юридические лица как имущественные комплексы, акции акционерных обществ и доли участия в уставных капиталах товариществ с ограниченной ответственностью, находящиеся в республиканской собственности, передаются в коммунальную собственность области (города республиканского значения, столицы) по решению уполномоченного органа по государственному имуществу, согласованному с уполномоченным органом соответствующей отрасли, и на основании ходатайства, подписанного акимом или уполномоченным им лицом, либо лицом его замещающим.

Уполномоченный орган соответствующей отрасли для передачи республиканского юридического лица как имущественного комплекса, акций акционерных обществ и долей участия в уставных капиталах товариществ с ограниченной ответственностью, находящихся в республиканской собственности, в коммунальную собственность области (города республиканского значения, столицы) в электронной корзине размещает:

сведения о собственнике (наименование, почтовый адрес, телефон, факс, е-mail);

по юридическому лицу, акции (доли участия) либо имущественный комплекс которого являются объектом передачи копии следующих документов:

— свидетельство либо справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

— устав;

— свидетельство о государственной регистрации выпуска объявленных акций (для акционерных обществ);

— передаточный акт с приложениями (бухгалтерский баланс, перечень активов, расшифровка (опись) кредиторской и дебиторской задолженности, а также электронные (сканированные) копии правоустанавливающих документов, кадастрового паспорта, акта на право землепользования, справка о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках со сроком выдачи не более 10 календарных дней (при размещении в электронной корзине сведений о недвижимом имуществе);

Уполномоченный орган по государственному имуществу в течение 10 календарных дней со дня размещения документов в электронной корзине принимает решение о передаче республиканского юридического лица как имущественного комплекса, акций акционерных обществ и долей участия в уставных капиталах товариществ с ограниченной ответственностью, находящихся в республиканской собственности, в коммунальную собственность области, города республиканского значения, столицы.

Имущество республиканских юридических лиц передается в коммунальную собственность на основании ходатайства, по решению уполномоченного органа по государственному имуществу, согласованному с уполномоченным органом соответствующей отрасли, осуществляющим управление республиканским юридическим лицом, на балансе которого находится передаваемое имущество.

Имущество, закрепленное за Национальным банком, передается в коммунальную собственность на основании ходатайства, по решению Национального банка.

Приказ вводится в действие с 17 августа 2025 года.

