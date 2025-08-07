РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    13:38, 07 Август 2025 | GMT +5

    Правила передачи госимущества из одного вида госсобственности в другой утверждены в РК

    Приказом заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики от 4 августа 2025 года утверждены Правила передачи государственного имущества, закрепленного за государственными юридическими лицами, из одного вида государственной собственности в другой, передает корреспондент агентства Kazinform.

    сенатқа сайлау
    Фото: Мұхтар Холдорбеков/Kazinform

    — Требования правил не применяются при принятии решения о передаче государственного имущества из одного вида государственной собственности в другой уполномоченным органом по государственному имуществу (в отношении республиканского имущества) и местным исполнительным органом или аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа (в отношении коммунального имущества) в случае введения военного положения, — говорится в документе.

    Согласно документу, уполномоченными должностными лицами передающей и принимающей сторон акт приема-передачи имущества (передаточный акт) подписывается на бумажном носителе в двухдневный срок после принятия решения о передаче государственного имущества из одного вида государственной собственности в другой.

    Передача государственного имущества, закрепленного за государственными юридическими лицами, из одного вида государственной собственности в другой осуществляется с использованием веб-портала реестра путем размещения сведений о государственном имуществе в электронной корзине.

    Передача государственного имущества, закрепленного за государственными юридическими лицами, из одного вида государственной собственности в другой осуществляется в случае экономической целесообразности и при соответствии следующим критериям:

    • наличие потребности в передаваемом имуществе (производственной необходимости) у государственных юридических лиц в пределах натуральных норм, установленных в соответствии со статьей 70 Бюджетного кодекса РК;
    • обеспеченность дальнейшего целевого использования принимаемого имущества;
    • финансовая обеспеченность по содержанию и эксплуатации принимаемого имущества.

    Республиканские юридические лица как имущественные комплексы, акции акционерных обществ и доли участия в уставных капиталах товариществ с ограниченной ответственностью, находящиеся в республиканской собственности, передаются в коммунальную собственность области (города республиканского значения, столицы) по решению уполномоченного органа по государственному имуществу, согласованному с уполномоченным органом соответствующей отрасли, и на основании ходатайства, подписанного акимом или уполномоченным им лицом, либо лицом его замещающим.

    Уполномоченный орган соответствующей отрасли для передачи республиканского юридического лица как имущественного комплекса, акций акционерных обществ и долей участия в уставных капиталах товариществ с ограниченной ответственностью, находящихся в республиканской собственности, в коммунальную собственность области (города республиканского значения, столицы) в электронной корзине размещает:

    • сведения о собственнике (наименование, почтовый адрес, телефон, факс, е-mail);
    • по юридическому лицу, акции (доли участия) либо имущественный комплекс которого являются объектом передачи копии следующих документов:
      — свидетельство либо справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;
      — устав;
      — свидетельство о государственной регистрации выпуска объявленных акций (для акционерных обществ);
      — передаточный акт с приложениями (бухгалтерский баланс, перечень активов, расшифровка (опись) кредиторской и дебиторской задолженности, а также электронные (сканированные) копии правоустанавливающих документов, кадастрового паспорта, акта на право землепользования, справка о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках со сроком выдачи не более 10 календарных дней (при размещении в электронной корзине сведений о недвижимом имуществе);
    • электронные (сканированные) копии согласования уполномоченного органа соответствующей отрасли и ходатайства о передаче республиканского юридического лица как имущественного комплекса, акций акционерных обществ и долей участия в уставных капиталах товариществ с ограниченной ответственностью, находящихся в республиканской собственности, в коммунальную собственность.

    Уполномоченный орган по государственному имуществу в течение 10 календарных дней со дня размещения документов в электронной корзине принимает решение о передаче республиканского юридического лица как имущественного комплекса, акций акционерных обществ и долей участия в уставных капиталах товариществ с ограниченной ответственностью, находящихся в республиканской собственности, в коммунальную собственность области, города республиканского значения, столицы.

    Имущество республиканских юридических лиц передается в коммунальную собственность на основании ходатайства, по решению уполномоченного органа по государственному имуществу, согласованному с уполномоченным органом соответствующей отрасли, осуществляющим управление республиканским юридическим лицом, на балансе которого находится передаваемое имущество.

    Имущество, закрепленное за Национальным банком, передается в коммунальную собственность на основании ходатайства, по решению Национального банка.

    Приказ вводится в действие с 17 августа 2025 года.

    Ранее мы писали, что в Казахстане готовят новые правила для госпредприятий и ГЧП. 

