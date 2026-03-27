Правила отбора тяжелоатлетов на Олимпиаду-2028 утвердил МОК

Президент Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Мохаммед Джалуд, а также генеральный секретарь Хосе Киньонес и исполнительный директор организации Ахиллеас Цогас встретились с главой Международного олимпийского комитета, двукратной олимпийской чемпионкой Кирсти Ковентри и обсудили добавление двух весовых категорий в программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

Делегация Международной федерации тяжелой атлетики начала встречу с Кирсти Ковентри, выразив благодарность МОК за включение обеих категорий (60 кг и 70 кг для мужчин и 49 кг и 57 кг для женщин) в программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе, что, по их мнению, вносит решающий вклад в создание более безопасной и справедливой конкурентной среды для спортсменов.

Таким образом, на предстоящих Олимпийских играх 2028 года будет шесть весовых категорий для мужчин и шесть для женщин. По сравнению с программой Парижа 2024 года (5+5), это сократит разрыв между категориями, что было специально оговорено Комиссией спортсменов IWF.

Исполнительный совет МОК утвердил официальную систему квалификации для предстоящих Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе, где этот вид спорта будет представлен 120 тяжелоатлетами. 60 мужчин и 60 женщин будут соревноваться в 12 различных весовых категориях. Из числа участников 108 обеспечат себе места благодаря сочетанию олимпийского квалификационного рейтинга и представительства на континенте, а оставшиеся места зарезервированы для принимающей страны и приглашений от стран-участниц.

Значительное изменение правил для Игр-2028 предусматривает дополнительное место, если страна имеет лучшего тяжелоатлета среди мужчин или женщин по итогам квалификационного периода. Это позволяет стране с высоким потенциалом выставить до четырех спортсменов этого пола.

