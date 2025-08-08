РУ
    12:30, 08 Август 2025 | GMT +5

    Правила общего водопользования изменились в Алматы

    На внеочередной XXXII сессии городского маслихата утверждены Правила общего водопользования в городе Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Мирас Гайсин
    Фото: акимат Алматы

    Правила разработаны в соответствии с обновленным Водным кодексом.

    По словам руководителя городского управления экологии и окружающей среды Мираса Гайсина, документ направлен на обеспечение свободного доступа жителей к водоемам, охрану окружающей среды и соблюдение санитарных требований.

    – Закреплен принцип общественного водного сервитута, предусматривающий право граждан на беспрепятственный доступ к водоемам для туризма, отдыха и рыбалки. Введен институт администратора общего водопользования, который будет отвечать за установку предупредительных знаков на водоемах и информирование населения, – сообщил Мирас Гайсин.

    Кроме того, новые правила запрещают купание в местах, где ведутся строительные работы, установлены ограждения или размещены специальные предупреждающие знаки.

    Напомним, ранее Сайран в Алматы включили в список опасных водоемов. На территории Алматы и в предгорных районах насчитывается 44 водоема, из которых девять признаны потенциально опасными для населения.

    Теги:
    Минводы и ирригации РК Вода Экология Водохранилище Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
