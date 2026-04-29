Правила микрокредитования и лизинга в селах и малых городах обновлены в Казахстане

В Казахстане обновили правила микрокредитования и лизинга в сельских населенных пунктах и малых городах. Соответствующий приказ подписал заместитель премьер-министра – министр национальной экономики 22 апреля 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Документ предусматривает новую редакцию правил предоставления микрокредитов и лизинга для развития предпринимательства на селе. Основной акцент сделан на цифровизацию процедур, поддержку кооперативов и проектов по переработке сельхозпродукции.

Согласно изменениям, приоритетные направления микрокредитования и лизинга будут определяться на основе специального скрининга по каждому сельскому населенному пункту. Преимущественную поддержку планируется оказывать сельскохозяйственным и потребительским кооперативам, а также проектам по переработке сельхозпродукции.

Акиматы сельских округов будут формировать аналитическую информацию о приоритетных направлениях финансирования, после чего данные будут обобщаться на районном и областном уровнях. Итоговая сводная информация будет размещаться на интернет-ресурсах местных исполнительных органов и в цифровой системе МГП.

С 12 июля 2026 года подача заявок на получение микрокредитов и лизинга будет осуществляться исключительно в электронном формате через цифровую систему МГП. Претенденты смогут подать заявку через личный кабинет с использованием электронной цифровой подписи.

Система автоматически будет проверять соответствие заявителей базовым требованиям. В случае несоответствия претенденту направят мотивированный отказ в электронном виде.

Срок проверки документов поверенным агентом составит три рабочих дня. Решение о предоставлении либо отказе в микрокредите или лизинге будет приниматься в течение 15 рабочих дней.

Получателями микрокредитов смогут стать безработные, самозанятые, члены кооперативов, индивидуальные предприниматели и кооперативы. Для получения финансирования физическим лицам необходимо иметь постоянную регистрацию в сельском населенном пункте или малом городе не менее 12 месяцев.

Максимальная сумма микрокредита составит до 2 500 МРП, а для кооперативов и проектов по переработке сельхозпродукции — до 8 000 МРП. Ставка вознаграждения не превысит 2,5% годовых.

Срок микрокредитования для несельскохозяйственного бизнеса составит до пяти лет, для проектов в сфере сельского хозяйства и переработки — до семи лет.

Лизинг техники и оборудования также будет предоставляться сроком до семи лет. При этом предметом лизинга может быть только новая, ранее не использованная техника и оборудование. Первоначальный взнос установлен на уровне 20% от стоимости предмета лизинга.

Документом также определены ограничения. Микрокредиты и лизинг не будут предоставляться на приобретение легкового автотранспорта, а также на проекты в сфере оптовой и розничной торговли.

Приказ вводится в действие с 9 мая 2026 года, за исключением отдельных норм, которые начнут действовать с 12 июля 2026 года.

Ранее стало известно, что аграрии Казахстана получили 600 млрд тенге льготного финансирования.