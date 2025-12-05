РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    11:35, 05 Декабрь 2025 | GMT +5

    Правила международных автоперевозок хотят упростить в Казахстане

    Министерство транспорта РК внесло поправки в Правила применения разрешительной системы автомобильных перевозок в Республике Казахстан в международном сообщении. Соответствующий приказ опубликован на портале «Открытые НПА», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: freepik.com

    Проект разработан в целях совершенствования бизнес-процесса подачи заявления на получение допуска и карточки допуска, устранения существующих пробелов, а также обеспечения единообразного понимания и применения норм Правил.

    Предлагаемые изменения предусматривают исключение отдельных требований для нерегулярных перевозок пассажиров и багажа, что упрощает оформление разрешений для данного вида услуг. Кроме того, внедрение электронной формы разрешений, вне зависимости от вида удостоверения и карточки допуска, повышает доступность и удобство получения государственной услуги.

    Дополнение пунктом 17-1, устанавливающим обратный порядок исчисления сроков с конкретным началом и окончанием, обеспечивает точность расчётов, исключает неоднозначность и повышает прозрачность процедуры.

    Помимо этого, вносимые изменения устанавливают лимит на подачу дополнительных заявок, а также общее количество иностранных разрешений на перевозку грузов.

    В ведомстве подчеркнули, что данная мера позволяет регулировать нагрузку на систему, предотвращать возможные злоупотребления и обеспечивать равные условия для всех перевозчиков при получении разрешений.

    Документ находится на публичном обсуждении до 22 декабря 2025 года.

    Теги:
    Министерство транспорта РК Транспорт Перевозки Авто
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
