Правила международных автоперевозок хотят упростить в Казахстане

Проект разработан в целях совершенствования бизнес-процесса подачи заявления на получение допуска и карточки допуска, устранения существующих пробелов, а также обеспечения единообразного понимания и применения норм Правил.

Предлагаемые изменения предусматривают исключение отдельных требований для нерегулярных перевозок пассажиров и багажа, что упрощает оформление разрешений для данного вида услуг. Кроме того, внедрение электронной формы разрешений, вне зависимости от вида удостоверения и карточки допуска, повышает доступность и удобство получения государственной услуги.

Дополнение пунктом 17-1, устанавливающим обратный порядок исчисления сроков с конкретным началом и окончанием, обеспечивает точность расчётов, исключает неоднозначность и повышает прозрачность процедуры.

Помимо этого, вносимые изменения устанавливают лимит на подачу дополнительных заявок, а также общее количество иностранных разрешений на перевозку грузов.

В ведомстве подчеркнули, что данная мера позволяет регулировать нагрузку на систему, предотвращать возможные злоупотребления и обеспечивать равные условия для всех перевозчиков при получении разрешений.

Документ находится на публичном обсуждении до 22 декабря 2025 года.