Правила маркировки обуви изменились в Казахстане

— Для регистрации обувных товаров в ИИС МПТ участник оборота указывает помимо прочих сведений номер и дату документа, подтверждающего соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности», и в отношении продукции, предназначенной для детей и подростков — «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (сертификат соответствия или декларация о соответствии), — говорится в приказе.

Электронное извещение о выявленных расхождениях содержит (помимо прочего) список кодов идентификации обувных товаров, по которым сведения по цене и стоимости недостоверны в акте приема (передачи).

Доступ к информации из ИС МПТ предоставляется:

участнику оборота товаров в части информации о сделках с товаром, совершенных этим участником оборота товаров;

участнику оборота товаров в части статистической и аналитической информации о данных маркированных товарах, владельцем которых он является;

госорганам в части информации об участниках оборота товаров, о товарах и их обороте, необходимой для выполнения задач и осуществления функций, возложенных на данные госорганы;

потребителям в части информации о характеристиках и сведениях товаров содержащейся в ИС МПТ.

Смотрите приказ МПС от 4 декабря 2025 года № 524. Вводится в действие с 22 декабря 2025 г.