РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:15, 12 Декабрь 2025 | GMT +5

    Правила маркировки обуви изменились в Казахстане

    В Казахстане обновили правила маркировки обуви, участники рынка теперь обязаны указывать данные документов о соответствии техническим регламентам при регистрации товаров в Информационной системе маркировки и прослеживаемости товаров (ИС МПТ), передает агентство Kazinform.

    Система маркировки в Казахстане: вызовы и результаты
    Фото: оператор маркировки

    — Для регистрации обувных товаров в ИИС МПТ участник оборота указывает помимо прочих сведений номер и дату документа, подтверждающего соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности», и в отношении продукции, предназначенной для детей и подростков — «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (сертификат соответствия или декларация о соответствии), — говорится в приказе.

    Электронное извещение о выявленных расхождениях содержит (помимо прочего) список кодов идентификации обувных товаров, по которым сведения по цене и стоимости недостоверны в акте приема (передачи).

    Доступ к информации из ИС МПТ предоставляется:

    • участнику оборота товаров в части информации о сделках с товаром, совершенных этим участником оборота товаров;
    • участнику оборота товаров в части статистической и аналитической информации о данных маркированных товарах, владельцем которых он является;
    • госорганам в части информации об участниках оборота товаров, о товарах и их обороте, необходимой для выполнения задач и осуществления функций, возложенных на данные госорганы;
    • потребителям в части информации о характеристиках и сведениях товаров содержащейся в ИС МПТ.

    Смотрите приказ МПС от 4 декабря 2025 года № 524. Вводится в действие с 22 декабря 2025 г.

    Теги:
    Закон и право Торговля Министерство промышленности и строительства Общество
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают