    13:58, 20 Апрель 2026 | GMT +5

    Правила и сроки судебно-медицинских экспертиз пересмотрят в Казахстане

    В стране планируют обновить правила проведения судебных экспертиз и работу судебно-экспертных органов, передает агентство Kazinform. 

    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Министерство юстиции разработало проект изменений и дополнений в ряд действующих приказов, регулирующих сферу судебной экспертизы. Речь идет о корректировке перечня видов экспертиз и экспертных специальностей, норм нагрузки судебных экспертов, а также правил определения сложности экспертиз и сроков их проведения.

    Также предлагается обновить требования к специально оснащенным помещениям для проведения экспертиз и правила организации экспертных исследований.

    Как отмечается, изменения направлены на совершенствование судебно-экспертной деятельности.

    Проект документа вынесен на публичное обсуждение и будет доступен для рассмотрения до 5 мая текущего года.

    Отметим, что в Казахстане начнут применять компьютерную томографию в судмедэкспертизе.

    Дамира Кеңесбай
