Правила и сроки судебно-медицинских экспертиз пересмотрят в Казахстане

Министерство юстиции разработало проект изменений и дополнений в ряд действующих приказов, регулирующих сферу судебной экспертизы. Речь идет о корректировке перечня видов экспертиз и экспертных специальностей, норм нагрузки судебных экспертов, а также правил определения сложности экспертиз и сроков их проведения.

Также предлагается обновить требования к специально оснащенным помещениям для проведения экспертиз и правила организации экспертных исследований.

Как отмечается, изменения направлены на совершенствование судебно-экспертной деятельности.

Проект документа вынесен на публичное обсуждение и будет доступен для рассмотрения до 5 мая текущего года.

Отметим, что в Казахстане начнут применять компьютерную томографию в судмедэкспертизе.