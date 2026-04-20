Правила и сроки судебно-медицинских экспертиз пересмотрят в Казахстане
В стране планируют обновить правила проведения судебных экспертиз и работу судебно-экспертных органов, передает агентство Kazinform.
Министерство юстиции разработало проект изменений и дополнений в ряд действующих приказов, регулирующих сферу судебной экспертизы. Речь идет о корректировке перечня видов экспертиз и экспертных специальностей, норм нагрузки судебных экспертов, а также правил определения сложности экспертиз и сроков их проведения.
Также предлагается обновить требования к специально оснащенным помещениям для проведения экспертиз и правила организации экспертных исследований.
Как отмечается, изменения направлены на совершенствование судебно-экспертной деятельности.
Проект документа вынесен на публичное обсуждение и будет доступен для рассмотрения до 5 мая текущего года.
Отметим, что в Казахстане начнут применять компьютерную томографию в судмедэкспертизе.