11:10, 03 Июнь 2025 | GMT +5
Правила госзакупок изменят в пользу отечественных товаропроизводителей — Минфин РК
Вице-министр финансов РК Даурен Кенбеил на заседании Правительства рассказал о разработанных поправках в Правила госзакупок, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, в ближайшее время будут приняты следующие поправки в Правила госзакупок:
- увеличения аванса для отечественных товаропроизводителей с 30% до 50%;
- увеличения сроков поставки для отечественных товаропроизводителей с 15 до 60 календарных дней;
- сокращения сроков оплаты для отечественных товаропроизводителей с 30 календарных дней до 10 рабочих дней;
- предоставления условной скидки в размере 3% для отечественных товаропроизводителей;
- неприменение квалификационных требований в виде финансовой устойчивости для отдельных отечественных поставщиков и другие меры;
- автоматизация процесса включения ОТП в Реестр Казахстанских товаропроизводителей.
Во избежание коррупционных рисков реализован полностью автоматизированный процесс включения производителей в Реестр казахстанских товаропроизводителей. Ввод реестра в эксплуатацию запланирован на 4 квартал текущего года.
Ранее сообщалось, что в Казахстане сократили сроки проведения госзакупок.