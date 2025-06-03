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    11:10, 03 Июнь 2025 | GMT +5

    Правила госзакупок изменят в пользу отечественных товаропроизводителей — Минфин РК

    Вице-министр финансов РК Даурен Кенбеил на заседании Правительства рассказал о разработанных поправках в Правила госзакупок, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    госзакупки
    Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

    По его словам, в ближайшее время будут приняты следующие поправки в Правила госзакупок:

    • увеличения аванса для отечественных товаропроизводителей с 30% до 50%;
    • увеличения сроков поставки для отечественных товаропроизводителей с 15 до 60 календарных дней;
    • сокращения сроков оплаты для отечественных товаропроизводителей с 30 календарных дней до 10 рабочих дней;
    • предоставления условной скидки в размере 3% для отечественных товаропроизводителей;
    • неприменение квалификационных требований в виде финансовой устойчивости для отдельных отечественных поставщиков и другие меры;
    • автоматизация процесса включения ОТП в Реестр Казахстанских товаропроизводителей.

    Во избежание коррупционных рисков реализован полностью автоматизированный процесс включения производителей в Реестр казахстанских товаропроизводителей. Ввод реестра в эксплуатацию запланирован на 4 квартал текущего года.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане сократили сроки проведения госзакупок.

    Теги:
    Госзакупки Минфин РК
    Данира Искакова
    Данира Искакова
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