Правила госзакупок изменят в пользу отечественных товаропроизводителей — Минфин РК

По его словам, в ближайшее время будут приняты следующие поправки в Правила госзакупок:

увеличения аванса для отечественных товаропроизводителей с 30% до 50%;

увеличения сроков поставки для отечественных товаропроизводителей с 15 до 60 календарных дней;

сокращения сроков оплаты для отечественных товаропроизводителей с 30 календарных дней до 10 рабочих дней;

предоставления условной скидки в размере 3% для отечественных товаропроизводителей;

неприменение квалификационных требований в виде финансовой устойчивости для отдельных отечественных поставщиков и другие меры;

автоматизация процесса включения ОТП в Реестр Казахстанских товаропроизводителей.

Во избежание коррупционных рисков реализован полностью автоматизированный процесс включения производителей в Реестр казахстанских товаропроизводителей. Ввод реестра в эксплуатацию запланирован на 4 квартал текущего года.

Ранее сообщалось, что в Казахстане сократили сроки проведения госзакупок.