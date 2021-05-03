Правила езды на велосипедах и мопедах разъяснили астанчанам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Правила езды на велосипедах и мопедах разъяснили полицейские Нур-Султана, передает МИА «Казинформ».

«Согласно требованиям Правил дорожного движения РК, велосипеды, мопеды, (электросамокаты) двигаются по велосипедной дорожке, велосипедной полосе движения. В случае их отсутствия – по правому краю проезжей части дороги, в том числе по полосе для маршрутных транспортных средств, в один ряд. Велосипедистам, кроме того, в этом случае разрешается также двигаться по обочине, тротуару или пешеходной дорожке, но только тогда, когда это не будет создавать опасность для движения пешеходов. В противном случае, велосипедист должен спешиться и продолжить движение как пешеход, ведущий велосипед.

Ездить по пешеходному переходу лицам управляющими мопедами (электросамокатами) и велосипедами запрещается», - рассказали в департаменте полиции столицы.

Также указанным участникам запрещается ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой; перевозить пассажиров; перевозить груз, который выступает более чем на пятьдесят сантиметров по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению; двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки; поворачивать налево или разворачиваться на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении; буксировка велосипедов и мопедов, а также велосипедами и мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с велосипедом или мопедом.

За нарушения требования ПДД РК, лица привлекаются к ответственности по части 1 статьи 615 Кодекса РК об административных правонарушениях невыполнение пешеходами и иными участникам дорожного движения (водителями велосипедов, мопедов и приравненных к ним транспортных средств) требований правил дорожного движения влечет штраф в размере двух месячных расчетных показателей. Если же нарушение ПДД указанных участников движения повлекло причинение потерпевшему вред здоровью, не имеющего признаков уголовно наказуемого деяния либо причинение материального ущерба – штраф в размере десяти месячных расчетных показателей (ст.615 ч.2 КоАП РК).

Согласно анализу дорожно-транспортных происшествий, в прошлом году с участием велосипедистов зарегистрировано 30 ДТП, при которых пострадали 29 человек и 1 человек погиб.

Департамент полиции Нур-Султана предупреждает: лицам, пользующимися велосипедами, при управлении необходимо использовать шлем, наколенники и налокотники. Также в обязательном порядке установление на велосипедах катафоты, передними и задними фонарями и другие световозвращающие элементы (наклейки, ленты и т.п.) и звуковые сигналами. Также в ночное время суток необходимо иметь на себе светоотражающие костюмы, для концентрации внимания иных участников дорожного движения.

Данные требования улучшат видимость велосипедиста во время движения. Если днем в яркий солнечный день видимость достаточная, то ночью, в сумерках, вечером или в туман и пасмурную погоду увидеть на дороге велосипедиста невозможно.



