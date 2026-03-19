Правила единой автоматизированной системы мониторинга фильмов обновили в РК

Цифровая система ведется уполномоченным органом в сфере кинематографии в целях систематизации и учета фильмов на территории республики. Систематизация фильмов осуществляются в электронном виде в автоматическом режиме, и включает в себя упорядочение и расположение сведений, поступающих в цифровую систему, в соответствии с датой показа фильмов в хронологическом порядке. Организация, осуществляющая деятельность по показу фильма (демонстратор фильма), ведет учет для предоставления информации по фильмам в цифровую систему.

Для этого демонстратор проходит регистрацию в системе с указанием следующих данных:

наименование демонстратора фильма;

организационно-правовая форма демонстратора фильма;

бизнес идентификационный номер демонстратора фильма;

адрес местонахождения демонстратора фильма;

контактные данные (телефон/факс, электронный адрес) демонстратора фильма.

Перед началом показа каждого фильма демонстратор размещает в программном обеспечении, интегрированном с системой, информацию о фильме, включая его наименование, а также даты начала и окончания проката. В последующем, информация относительно каждого сеанса передается в цифровую систему через программное обеспечение в режиме реального времени, путем передачи данных с контрольно-кассовых машин демонстратора фильма и продаж в онлайн-режиме.

Передаваемая информация включает:

наименование демонстратора фильма;

название фильма;

дата и время начала сеанса;

название или номер кинозала (при наличии более одного кинозала);

номер ряда и места в кинозале;

стоимость билета на фильм;

скидка на билет (при наличии);

номер прокатного удостоверения фильма.

В случае невозможности передачи данных по независящим от демонстратора причинам он обязан письменно уведомить уполномоченный орган с указанием причин. Не переданные ранее сведения должны быть направлены в систему в течение одного часа после устранения препятствий с обязательным указанием причин задержки. Информация, поступающая в цифровую систему, используется, в том числе, при определении объема отчислений от проката и показа национальных фильмов в соответствии с пунктом 5 статьи 12 Закона.

Приказ вступает в силу с 12 июля 2026 года.