    17:48, 19 Март 2026 | GMT +5

    Правила единой автоматизированной системы мониторинга фильмов обновили в РК

    Приказом и.о. министра культуры и информации Казахстана внесены изменения в Правила ведения Единой автоматизированной информационной системы мониторинга фильмов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Кинотеатр
    Фото: pexels

    Цифровая система ведется уполномоченным органом в сфере кинематографии в целях систематизации и учета фильмов на территории республики. Систематизация фильмов осуществляются в электронном виде в автоматическом режиме, и включает в себя упорядочение и расположение сведений, поступающих в цифровую систему, в соответствии с датой показа фильмов в хронологическом порядке. Организация, осуществляющая деятельность по показу фильма (демонстратор фильма), ведет учет для предоставления информации по фильмам в цифровую систему.

    Для этого демонстратор проходит регистрацию в системе с указанием следующих данных:

    • наименование демонстратора фильма;
    • организационно-правовая форма демонстратора фильма;
    • бизнес идентификационный номер демонстратора фильма;
    • адрес местонахождения демонстратора фильма;
    • контактные данные (телефон/факс, электронный адрес) демонстратора фильма.

    Перед началом показа каждого фильма демонстратор размещает в программном обеспечении, интегрированном с системой, информацию о фильме, включая его наименование, а также даты начала и окончания проката. В последующем, информация относительно каждого сеанса передается в цифровую систему через программное обеспечение в режиме реального времени, путем передачи данных с контрольно-кассовых машин демонстратора фильма и продаж в онлайн-режиме.

    Передаваемая информация включает:

    • наименование демонстратора фильма;
    • название фильма;
    • дата и время начала сеанса;
    • название или номер кинозала (при наличии более одного кинозала);
    • номер ряда и места в кинозале;
    • стоимость билета на фильм;
    • скидка на билет (при наличии);
    • номер прокатного удостоверения фильма.

    В случае невозможности передачи данных по независящим от демонстратора причинам он обязан письменно уведомить уполномоченный орган с указанием причин. Не переданные ранее сведения должны быть направлены в систему в течение одного часа после устранения препятствий с обязательным указанием причин задержки. Информация, поступающая в цифровую систему, используется, в том числе, при определении объема отчислений от проката и показа национальных фильмов в соответствии с пунктом 5 статьи 12 Закона.

    Приказ вступает в силу с 12 июля 2026 года. Ранее мы писали, что фильмы в Казахстане будут проходить предпрокатную экспертизу.

    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
