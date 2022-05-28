28 Мая 2022 13:22

Правильный выбор профессии зависит от профориентации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Часть выпускников школ выбирает профессию, которая им нравится, а другие, ради бесплатного обучения, вынуждены выбирать специальности, которые им не подходят. Вследствие этого, немало молодых людей, потратив время на обучение, не работают по приобретенной специальности, а уходят в совсем другие сферы.Сейчас заканчивается учебный год и, чтобы помочь выпускникам, подготовлен материал о выборе профессии. Как ведется профессиональная ориентация среди выпускников школ в нашей стране? Какие специалисты будут востребованы в будущем? Что нужно учитывать при выборе профессии? Чтобы ответить на эти вопросы, корреспондент МИА «Казинформ» обратился к специалистам.

Какие специальности чаще выбирают в Казахстане?

Недавно министр образования и науки Асхат Аймагамбетов на своей странице в социальной сети, опираясь на данные теста PISA, поделился мнением, какие специальности наиболее интересны казахстанской молодежи. Как считает спикер, по результатам всех трех циклов исследования, на первом месте стоит профессия врача. Например, специальность врача общей практики в ходе исследований 2022, 2018 и 2015 годов выбиралась наиболее часто. Также, по результатам исследования установлено, что у подростков повысился интерес к профессии педагога.

«На мой взгляд, это результат нашей работы, направленной на повышение статуса учителя. В ходе трех циклов исследования доля учеников, проявивших интерес к этой профессии, выросла вдвое или на 50%. В частности, если в исследовании PISA 2015 года эта специальность была на седьмом месте, то в PISA-2022 она поднялась на второе место. В 2022 году 9% учеников выбрали в качестве своей будущей профессии «учителя общеобразовательной школы», – написал Асхат Аймагамбетов.

В таблице, приведенной ниже, показана ТОП-10 часто выбираемых профессий.

Как ведется профессиональная ориентация среди подростков?

Профориентация – помощь школьникам и молодежи в выборе профессии, с учетом общественных тенденций и спроса. Как говорят эксперты, в нашей стране профориентация среди школьников ограничивается рекламой колледжей и университетов. В результате, из-за того, что не сформирована правильная система профориентации, нарушается баланс на рынке труда, что приводит к дефициту по некоторым специальностям.

Как ведется работа по прогнозированию потребности в кадрах, по предоставлению возможности выпускникам и их родителям сознательно выбирать будущую профессию – об этом сказал директор гимназии №90 города Нур-Султан Аятжан Ахметжан. По его словам, в школах профориентация является не обязательной, каждое учреждение образование ведет эту работу по-своему. По мнению директора гимназии, профориентацией, на определенном уровне, должны заниматься и университеты.

«Некоторые школы, в целях профориентации, проводят встречи со специалистами разных отраслей. А в некоторых такая работа не проводится. Думаю, что в большинстве случаев школьники выбирают профессию с помощью интернета. Университеты тоже должны быть заинтересованы в профориентации. Но многие учебные заведения надеются на государственные гранты, думают, что и без профориентации у них будут студенты. Гранты распределяются по специальностям. Если бы университеты занимались пропагандой специальностей, они были бы более популярными», – сказал Аятжан Ахметжан.

По его мнению, работа PR-отделов университетов не направлена на школьников.

«Как директор школы я знаю, что сотрудники российских университетов посещают школы по всему Казахстану, ведут разъяснительную работу. А университеты столицы не посещают даже городские школы. Это большой недостаток», – считает А. Ахметжан.

Доктор социологических наук, профессор Мансия Сапаргаликызы также говорит о необходимости объединения усилий вузов и школ.

«Работа по профориентации ведется. Но ее нужно поднимать на новый уровень. Например, открывать специальные сайты по специальностям, информировать, устраивать презентации специальностей для абитуриентов. Эта работа ведется, но в небольшом масштабе. Думаю, что нужно создать условия для объединения усилий вузов и школ», – сказала профессор.

Как правильно выбрать специальность?

Эксперты считают, что сегодня нашему обществу нужны специалисты во всех сферах.

Профессор Мансия Сапаргаликызы отмечает необходимость учитывать, что некоторые специальности исчезают, появляются новые, в связи с развитием экономики, внедрением новых технологий.

«В связи с цифровизацией, переходом на электронный документооборот специалисты IT-сферы нужны сейчас и будут нужны в будущем. Наряду с ними, всегда будут востребованы врачи и учителя. Уделяется большое внимание качеству педагогической работы. Мы также были свидетелями дефицита медицинских специалистов во время пандемии. В частности, было видно, что нужны врачи-специалисты определенных областей медицины. Особенно, стала очевидной важность специалистов-вирусологов при распространении вирусных заболеваний. Поэтому, нужно, чтобы было достаточно квалифицированных врачей, которые спасают человеческие жизни», – сказала Мансия Сапаргаликызы.

«Из выпускников вузов 60% не работают по специальности»

Социолог сказала о причинах того, что выпускники вузов не работают по своим специальностям.

«Из выпускников высших учебных заведений 60% не устраиваются на работу по своим специальностям. Причин этому несколько. Некоторые были вынуждены учиться по специальности, которая им не нравилась, из-за гранта. После окончания учебы они не работают в этих сферах. Профориентацию нужно вести осознанно и правильно. Если молодежь будет выбирать профессию из-за престижа и зарплаты, соответственно, она будет учиться только ради диплома. Поэтому, уровень профессиональных знаний будет недостаточным. Выбор профессии не только из материальных соображений, а по зову сердца приведет к увеличению числа высококвалифицированных специалистов. Для этого нужно, чтобы молодежь выбирала профессию не в момент окончания школы, а обдуманно, в течение нескольких лет», – отметила Мансия Сапаргаликызы.

Известный педагог Аятжан Ахметжан считает, что каждый выпускник должен задавать себе вопрос: какую профессию выбрать, как не ошибиться, как стать квалифицированным специалистом?

«Неправильно считать, что нужны только технические специалисты, а гуманитарии не нужны. Юристов много, но квалифицированных юристов мало, экономистов много, знающих мало. Поэтому, прежде всего, нужны квалифицированные специалисты. Нам не хватает компетентности. Нельзя идти в профессию только потому, что в этой сфере не хватает специалистов. Например, у нас много людей, учившихся на специалистов по информационным технологиям, и не знающих, что такое компьютер. Главное, при выборе любой профессии, нужно желание быть лучшим специалистом. Если учителем – то лучшим учителем, если врачом – то лучшим врачом. Не стоит быть одним из многих», – сказал А. Ахметжан.

В каких сферах много рабочих мест?

По данным Бюро национальной статистики, в 2021 году в республике было зарегистрировано 36 976 свободных рабочих мест. В том числе, свободных руководящих должностей и должностей на государственной службе 1 464. Заметно, что высок спрос на руководителей специализированных подразделений на производстве, в сфере специальных сервисных услуг в корпоративном секторе. В прошлом году было 820 свободных рабочих мест этой категории. Также в стране не хватает инженеров в нефтегазовой сфере, здесь 5 773 свободных рабочих места. В здравоохранении 2 495 свободных рабочих мест, в сфере образования 1 344. Больше всего рабочих мест - в сферах обслуживания и торговли – 5 559, вакансий охранников 2 114, продавцов и рабочих в сфере торговли 2 099 мест, водителей 2 236.

В этом году окончат среднюю школу около 261 тыс. человек, из них 109 тыс. окончат девять классов, 152 тыс. 11 классов. Выбор выпускников следующий: 131 тыс. пойдет в колледжи, 103 тыс. в вузы.

Ожидается, что в 2022 году внутренний рынок труда Казахстана пополнится 295 тыс. работников. По базовому сценарию спрос на работников составляет 188,6 тыс. человек. Соответственно, оставшиеся 106 тыс. человек войдут в категорию самозанятых. Отметим, только в Нур-Султане по состоянию на 1 января 2022 года численность безработных составила 2 069 человек, из них 1 599 получают пособие, как потерявшие работу, 370 человек относятся к ищущим работу.

В каких сферах увеличится количество грантов?

В этом году увеличилось количество государственных грантов на обучение в вузах. В прошлом году их количество выросло с 51 тыс. до 56 тыс. В 2022 году этот показатель достиг 73 тыс. Количество грантов на обучение в колледжах также рекордно выросло – до 31 тыс. Большая часть грантов предоставляется по техническим специальностям. В этом году при распределении государственного образовательного заказа уделяется особое внимание инженерной сфере, отраслям строительства и производства, а также педагогическим и естественно-научным специальностям. В 2022 году, по поручению Главы государства, доля технических специальностей в государственном заказе выросла до 60%.

Приведет ли увеличение количества грантов к росту числа безработных с дипломами?

Возникает вопрос: не приведет ли увеличение количества грантов к росту числа безработных с дипломами? Если некоторые специалисты говорят «сначала количество, затем качество», то наши эксперты считают, что увеличения количества грантов приведет к росту безработицы среди молодежи с дипломами.

«Не понимаю, зачем нужно постоянно увеличивать количество грантов по востребованным специальностям. Например, в развитых государствах грантов не выделяется. В некоторых странах выделяют всего по 6-7 тыс. грантов. У них в 10 раз больше выпускников, чем у нас, а количество грантов в 10 раз меньше. Есть государства, в которых вообще не выделяют грантов. На мой взгляд, крупные компании должны сами оплачивать подготовку нужных им специалистов. Почему это должно оплачивать государство?» – говорит Аятжан Ахметжан.

Такого же мнения придерживается социолог Мансия Сапаргаликызы.

«Если мы будем увеличивать количество грантов, в будущем среди этих специалистов может увеличиться безработица. Поэтому, следует выделять гранты с учетом того, будет ли работа для выпускников по этим специальностям в ближайшие 4-5 лет», – считает она.

Аятжан Ахметжан также подчеркнул, что государство должно выделять гранты лишь на подготовку специалистов для социальной сферы, в том числе медицины и педагогики.

«У нас национальные компании не выделяют грантов. Выпускники школ должны бороться за гранты компаний. Например, если «КазМунайГаз» будет выделять гранты, выпускник школы будет точно знать, что будет работать в этой компании, а если не будет, то придется вернуть деньги из своего кармана, он будет брать на себя ответственность. Например, государство выделяет гранты на биотехнологию. А эти специалисты ищут работу учителя биологии. Это большая ошибка. Массовое выделение государственных грантов ни к чему, кроме увеличения числа безработных с дипломами, не приведет», – сказал А. Ахметжан.

В отношении увеличения количества грантов на технические специальности педагог отметил, что для этого нужна, прежде всего, лабораторная база.

«Приведу лишь один пример. До прошлого года у нас выделялось 50 грантов на докторантуру по специальности «нефть и газ». А у нас есть база для подготовки всех этих докторантов? К сожалению, нет. Я был бы рад, если бы у нас была университетская база для подготовки пятерых докторантов. Увеличить количество грантов легко, но нужно подумать, прежде всего, достаточна у нас база и кадровая ситуация для обучения 70 тыс. студентов? Вообще, грантов нужно выделять столько, сколько у нас есть возможностей по подготовке студентов. Потому, что качество важнее, чем количество. Государственный грант – значительная сумма денег. Если университетам выделяются государственные гранты, соответственно, должны быть и требования. Иначе пользы не будет», – пояснил Аятжан Ахметжан.

Какие специалисты будут востребованы в будущем?

В нашей стране в 2019 году по Указу Президента Касым-Жомарта Токаева был создан «Атлас новых специальностей». В этом атласе, по итогам исследований специалистов всех отраслей, собран перечень специальностей, которые востребованы уже сейчас, и какие будут востребованы в ближайшем будущем. В атласе можно ознакомиться с прогнозной картой по отраслям и профессиям, имеющим большие перспективы на 10-15 лет. При создании атласа были определены 463 специальности в девяти сферах. В работе участвовали 52 ведущих эксперта и более 2 тыс. отраслевых экспертов. Материалы атласа основаны на использовании прогнозирования на основе метода «Форсайт». Метод технологического форсайта дает нам возможность определить, какие трудовые навыки будут востребованы с учетом развития технологий и внедрения инноваций. Атлас ориентирован на девять приоритетных секторов экономики. В их числе: горно-металлургический комплекс; нефтегазовая промышленность; IT-технологии; сельское хозяйство; транспорт и логистика; машиностроение; энергетика; туризм и строительство.

Резюмируя, можно подчеркнуть, что, согласно статистике, в нашей стране не хватает специалистов промышленности, строительства, транспорта. Но эксперты говорят о недостатке хороших специалистов не только в указанных секторах, но и во всех других. То есть, настало время перехода от количества к качеству. Государство должно не только из года в год увеличивать количество грантов, но и повышать требования к университетам и колледжам по качеству обучения.