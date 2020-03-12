Правильный настрой и инструкции дали свои плоды - чемпионы турнира по боксу

АММАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские боксеры блестяще выступили в отборочном турнире для участия в Олимпийских играх-2020 боксерам из стран Азии и Океании, который прошел в столице Иордании -Аммане. Чемпионы турнира прокомментировали корреспондент МИА «Казинформ» выступление казахстанской сборной.

Как сообщалось, всего казахстанцам удалось выиграть восемь медалей: две золотые, две серебряные и три бронзовые. Чемпионами в своих весовых категориях стали Бекзат Нурдаулетов (81 кг) и Василий Левит (91 кг), серебряными призерами — Закир Сафиуллин (63 кг) и Абильхан Аманкул (75 кг), с «бронзой» турнир закончили Серик Темиржанов (57 кг), Аблайхан Жусупов (69 кг), Камшыбек Кункабаев (+91 кг).

По мнению зрителей, в бою между З.Сафиуллиным с боксером из Узбекистана Ельнуром в весовой категории до 63 кг никто не хотел уступать, и каждый из соперников шел в атаку, никто не защищался. Узбекского боксера дважды останавливали за рассечение брови. Однако это не помешало судьям присвоить победу в финале в этой весовой категории боксеру из Узбекистана.

После финального боя с Дэвидом Ньикой из Новой Зеландии Василий Левит обрел еще большую уверенность в победах, что очень важно для предстоящих стартов в Олимпийских играх-2020.

«Соперник был довольно серьезный, поэтому рад, что у меня все получилось. Во время поединка старался выполнять то, что советовали тренеры, это очень сильно помогло выиграть. Хотел бы выразить свою благодарность всем людям, которые внесли свою лепту в наши победы - нашим менеджерам, тренерам, и конечно же, болельщикам из Казахстана, которые находились здесь и поддерживали нас. С каждой победой, через которую пробиваешься к финалу, очень приятно слышать теплые слова. Это внушает уверенность и позитив. У меня все соперники были хорошими с точки зрения подготовки и опыта. Данное обстоятельство мотивирует дальше работать над собой и совершенствовать мастерство», - рассказал В.Левит.

Соперник Бекзата Нурдаулета боксер из Австралии до финала одерживал убедительные победы, демонстрировал не только превосходную технику, но и высокого уровня физическую подготовку. Стоит отметить, что команда Австралии не только достигла высоких результатов в выступлениях, но и продемонстрировала, что у страны есть давно сложившиеся свои традиции в боксерской школе. Соперник Б. Нурдаулетов Пауло Аукусо еще до финала завоевал зрительские симпатии.

Однако в финале Бекзат Нурдаулетов продемонстрировал невероятную мобильность и преподнес неприятные «сюрпризы» австралийскому боксеру. Так, уже в первом раунде у австралийского боксера куда-то исчезли былые уверенность и напор, складывалось впечатление, что филиппинец растерян и опасается. Второй раунд полностью под контролем нашего боксера, что единогласно было отмечено судьями в присвоении баллов в пользу Б.Нурдаулетова. В третьем раунде Пауло Аукусо отчаянно пытался наверстать упущенное, и в спешке нарвался на точный удар нашего боксера, отхватив нокдаун. Безусловно, победа была присуждена Б.Нурдаулетову.

Корреспондент МИА «Казинформ» поинтересовался у Б.Нурдаулетова тем, как он перестроил тактику в финале, что дало ему убедительную победу.

«Передо мной два казахских боксера стали серебряными призерами, поэтому мне надо было менять ситуацию. Тренеры дали правильный настрой, мотивацию и отработали четкую инструкцию относительно того, как вести финальный бой, что в итоге сработало. Слава Аллаху, победа была наша. Спасибо всей нашей команде, научной группе, докторам», - рассказал Б. Нурдалетов.

Б. Нурдаулетов также рассказал о ситуации с тренировками на родине, наличии спарринг-партнеров, достаточных для приобретения спортивной формы и опыта.

«В Мангистауской области достаточно много подготовленных и опытных спарринг-партнеров. Есть еще молодые боксеры, которые подают большие надежды в будущем. Кроме того, мы проходим сборы за границей, чтобы приобретать опыт ведения боя с соперниками из разных стран, имеющих свои боксерские традиции и школу. Это помогает в будущем выступать на международном уровне», - рассказал Б. Нурдаулетов Казинформу.