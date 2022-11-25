Правильное решение - Мининдустрии о лимите для стройкомпаний при госзакупках

25 Ноября 2022, 15:48

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК считают правильным установить лимит для строительных компаний на портале госзакупок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось, что депутат Сената Серик Шайдаров предложил установить на портале госзакупок лимит для стройкомпаний. По его словам, одна и та же компания может быть определена победителем по нескольким конкурсам в разных областях страны. При этом большая часть работ, впоследствии, передается на субподряд.

«По поручению Главы государства по реформированию строительной отрасли, в том числе госзакупок, нами совместно с Минфином были выработаны предложения. Реально должно быть ограничение, потому что компания может выполнять свои обязательства по мере своих возможностей – финансовых, технических, трудовых ресурсов. Бывает, что компания выигрывает больше объема, чем она может осилить, за счет этого у нас теряется качество и появляется незавершенное строительство. Поэтому я считаю, что это правильное решение», - сказал Еркебулан Дауылбаев, отвечая на вопросы журналистов в Сенате.

Он уточнил, что сейчас министерство финансов предлагает включить дополнительные стимулирующие меры для местных компаний.

«Если компания находится в южном регионе, а участвует в тендере на западе, понимаете, что с юга на запад никто технику нести не будет, соответственно, он просто уступает посредникам, местным компаниям. Поэтому сейчас для стимулирования Министерство финансов предлагает при участии в конкурсе местной компании и компании с другого региона – предпочтение отдавать местным компаниям», - пояснил вице-министр ведомства.