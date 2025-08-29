«Правда в деталях»: как завершила своё существование самая дерзкая банда Казахстана

В прошлом выпуске команда программы «Правда в деталях» начала рассказывать о знаменитой банде Коспаевых с эпизода, связанного с семьёй Абдыгаппаровых. Эта история широко освещалась в СМИ, о ней знают многие казахстанцы. Но это лишь один эпизод в их деятельности, которая отличалась изобретательностью и «творческим» подходом.

Помимо поддержки со стороны отдельных чиновников, они привлекали к кампании против Абдыгаппаровых журналистов и блогеров. Те годами формировали в информационном поле образ «мошенников», последовательно очерняя семью бизнесменов.

Однако после трагических событий января 2022 года большинство членов банды Коспаева покинули страну. Позже их нашли на Кипре и в ОАЭ, экстрадировали в Казахстан и судили.

Как формировалась банда Коспаевых?

28 января 2025 года был вынесен приговор по делу ОПГ Елдоса Коспаева. В апреле этого же года судили его старшего брата – Айбека Коспаева. В целом группировка насчитывала 12 участников. Все они получили реальные тюремные сроки – от 9 до 15 лет.

Кадр из видео

Формально первые преступления группировки датируются 2016 годом, однако связи между её будущими участниками возникли значительно раньше. Елдос Коспаев окружал себя доверенными людьми, которые сыграли особую роль в его планах.

– Все они были из одного района Алматы. Многие оказались родственниками или близкими знакомыми. В ОПГ входили только те, кого Ельдос Коспаев знал давно. Он подпускал к себе исключительно тех, в ком был уверен, – рассказал следователь АФМ РК Сергей Онгирский.

По словам экспертов, банда Коспаева, известного за особую жестокость под прозвищем «людоед», отличалась чёткой структурой: внутри действовала строгая иерархия и система отчётности.

– У них были свои закрытые чаты, где они общались и отчитывались о проделанной работе. В этих группах состояли все 12 участников. Каждый писал, что сделал, что ещё предстоит сделать. Обсуждали: «это принято», «сделано», «окей», «дальше нужно заняться вот этим». То есть все были в курсе, кто чем занимается, – подчеркнул С.Онгирский.

Помимо этого, каждый из участников ОПГ отвечал за определенный функционал и исполнял в группировке четкую роль. Елдос Коспаев, помимо общей организации преступной группировки, принимал ключевые решения по управлению финансовыми потоками и легализации активов, осуществлял контроль над действиями юристов и посредников, а также обеспечивал прикрытие за счет связей с чиновниками. Тимур Танашев был правой рукой Елдоса Коспаева и координатором юридических вопросов.

Именно он оформлял фиктивные сделки, курировал регистрацию изменений в органах юстиции и налоговой. Дастан Абижанов являлся заместителем по юридической части, а также отвечал за финансово-операционное посредничество. В его задачи входило оперативное исполнение махинаций и отмывание активов.

– Абижанов фактически выполнял роль заместителя по юридической части – занимался всеми правовыми вопросами: как правильно оформить документы, как подготовить всё так, чтобы не возникло проблем, – отметил С.Онгирский.

Айбек Коспаев, брат Елдоса Коспаева, исполнял в ОПГ функцию номинального учредителя, участвуя в сделках в качестве юридического фасада. Айдос Коспаев, младший брат, исполнял похожую роль, а также осуществлял частичное управление компаниями в сфере торговли алкоголем и недвижимости. Руслан Шалин отвечал в группировке за силовую часть.

Оксана Кудряшова, единственная женщина в ОПГ Коспаева, отвечала за финансово-юридическую часть и, по сути, выполняла функции финансового директора.

Кадр из видео

– Она отвечала за всю финансовую деятельность: приход и расход денег, сделки с квартирами, переписку, печати — всё проходило через неё. То есть прежде чем заключить какой-то договор или оформить документ, всё должно было оказаться у неё на столе. Без её подписи ничего не происходило, – добавил С.Онгирский.

Ерлан Имашев исполнял роль куратора региональных активов и управлял распределением захваченного имущества между участниками ОПГ. Еще одним персонажем, выполнявшим функцию юридического фасада, был Рауан Бабаев. Алексей Кузнецов в ОПГ отвечал за часть, связанную с незаконным оборотом алкогольной продукции.

– Он выполнял роль своего рода контролёра, кассира. Все финансовые потоки от незаконной деятельности, в том числе от продажи алкогольной продукции, проходили через него. Он всё суммировал, контролировал, оплачивал. Нужно было Коспаеву или другим участникам выехать куда-то, оплатить командировку или какие-то расходы — этим занимался он. Деньги аккумулировались именно у него, – отметил следователь.

Еще два участника ОПГ, Камардин Алымов и Василий Бабушкин, выполняли функции юриста и экономиста, то есть были обычными офисными сотрудниками. С той лишь разницей, что большинство их действий было направлено на обход законов.

Если посмотреть на структуру ОПГ Коспаева и не вдаваться в подробности, получается вполне обычная среднего размера фирма. С собственным штатным расписанием, бухгалтерией и юридическим отделом. Только вместо ежегодного бизнес-плана, планы по рейдерским захватам.

Как вела дела ОПГ Коспаева

От действий банды пострадали такие компании, как Azovita Aktay и Azovita Atyray, Стекольный завод, Profit Trade Ltd, Kapchagai Marina Сlub . И это далеко не все. В прошлом выпуске мы подробно рассказывали историю захвата AV-Construction строительной компании, принадлежащей известному бизнесмену Алмасу Абдыгаппарову и понесшей в результате действий ОПГ ущерб на сумму 4,6 миллиардов тенге.

– Они приходили, ставили свои условия, отбирали бизнес и назначали туда своих людей. Основного собственника блокировали, переписывали доли на себя, и компания фактически переходила под их контроль. Дальше они уже управляли ею и получали всю прибыль, – рассказал С.Онгирский.

Семья Абдыгаппаровых стала первой, кто не побоялся предать огласке вопиющее беззаконие, творимое Коспаевым и его людьми. Именно с заявления матери Алмаса Абдыгаппарова, Сауле Джунусбековой, началось расследование в отношении ОПГ, арест первых участников и запуск машины правосудия. После подняли голову и другие.

– Начали поступать заявления от различных предпринимателей, которые попали под прессинг со стороны организованной преступной группы, во главе которого был Елдос Коспаев, – рассказал заместитель председателя АФМ РК Женис Елемесов.

Кадр из видео

Адвокат семьи Абдыгаппаровых Сауле Кобжанова рассказала, что среди потерпевших по делу значатся компании AV-Construction, «Алматы Стекло» и ещё несколько фирм – всего около семи эпизодов, указанных в приговоре суда. Однако, по словам пострадавших, список мог быть куда длиннее: многие предприниматели, включая владельцев крупных рынков, звонили, рассказывали о давлении и угрозах, но так и не решились официально заявить о преступлениях.

Несмотря на то, что суд по делу ОПГ Коспаева уже состоялся, и на сегодняшний день его участники отбывают наказание в исправительных учреждениях, большинство пострадавших все еще опасаются рассказывать о произошедшем публично.

Вопросы экстрадиции

С момента ареста первых участников ОПГ до начала судебного разбирательства прошло больше двух лет. Узнав о том, что в отношении него начато расследование, Елдос Коспаев бежал из Казахстана.

Также из страны скрылись его шесть сообщников. Братья Коспаевы, Руслан Шалин, Ерлан Имашев, Оксана Кудряшова и Алексей Кузнецов. Около года участники ОПГ находились в международном розыске и в конце концов 6 сентября 2023 года силами Комитета национальной безопасности были этапированы в Казахстан с Северного Кипра.

– В тот период АФМ проделала колоссальную работу: дело насчитывает свыше 500 томов. На агентство оказывалось огромное давление со стороны людей, заинтересованных в судьбе Елдоса Коспаева. Но, как вы знаете, его удалось доставить в Казахстан благодаря блестящей операции КНБ. Именно сотрудники Комитета национальной безопасности организовали экстрадицию, и это действительно можно назвать выдающейся операцией. Мы безмерно благодарны и АФМ, и КНБ за их работу, – рассказала С.Кобжанова.

Кадр из видео

Еще до возвращения беглецов на родину, организатора их побега мужчину по имени Мухарме Машанло приговорили к 2,5 годам тюремного заключения. По данным прокуратуры, Машанло помог троим участникам ОПГ пересечь казахстанско-кыргызскую границу в безлюдном месте, за что получил вознаграждение в размере 50 тысяч тенге.

– Он помог Шалину Руслану, Имашеву и Айдосу Коспаеву незаконно пересечь границу между Казахстаном и Кыргызстаном. После этого они через аэропорт «Манас» вылетели за пределы страны, – рассказал С.Онгирский.

Тем не менее, даже арест всех участников банды не умерил пыл Елдоса Коспаева и его уверенности в собственной безнаказанности.

– Мало кто знает, что уже тогда, когда Елдос Коспаев и его подельники были экстрадированы в Казахстан, сам Коспаев подал заявления против следователей, которые вели дело. На основании этих заявлений даже возбуждались уголовные дела. Позже их, конечно, прекратили как незаконные, но сам факт показывает, под каким давлением находилось следствие, – отметила С.Кобжанова.

Вилла в стиле Эскобара

Практически сразу после ареста первой группы участников ОПГ, на имущество Елдоса Коспаева и его приближенных решением суда был наложен арест. На тот момент были арестованы денежные средства на сумму почти 9 миллионов долларов, золотые брендовые украшения, 154 объекта недвижимого имущества подозреваемых и аффилированных с ними лиц, 102 квартиры в ЖК, 6 частных домов, 28 нежилых помещений, 11 участков, 1 объект торговли, 2 гаража, 4 парковочных места. Также было изъято 19 автомобилей премиум-класса. Однако самым интересным объектом стала вилла самого Елдоса Коспаева. Людоед захватил целое ущелье в Алматинской области, где без всяких разрешительных документов построил поместье с огромным тренажерным залом, бассейном, кинотеатром и бильярдной. Там же он разводил породистых лошадей и содержал целый зоопарк диких животных.

Кадр из видео

– Вилла Елдоса Коспаева представляла собой строение в стиле Пабло Эскобара. На участке содержались лев, тигр и медведь. Это, наверное, как-то соответствовало самой ментальности Коспаева, – добавила С.Кобжанова.

Суд над ОПГ Коспаева

Елдос Коспаев и шестеро его подельников находились в международном розыске чуть больше года. К тому моменту, когда их экстрадировали на родину, механизм правовой системы работал уже в полную силу. Досудебное расследование длилось около полутора лет и было завершено только в начале 2024 года. Однако предстоял еще один очень непростой этап – суд над группировкой Коспаева.

– Дело включало десять эпизодов по различным статьям. Среди них – руководство организованной преступной группой, незаконная реализация изъятой продукции, вымогательство, незаконное пересечение границы, хищение, а также легализация денежных средств, добытых преступным путём, – отметил С.Онгирский.

Елдос Коспаев не просто так окружил себя таким количеством консультантов, юристов и экономистов. Именно эти люди в течение нескольких лет помогали ему проворачивать незаконные операции таким образом, что в итоге следствию пришлось приложить колоссальные усилия, чтобы обнаружить и доказать совершенные ОПГ махинации.

– Когда мы доказывали сумму преступного дохода, полученную через реализацию алкоголя, вся бухгалтерия хранилась на "облаке". Для получения данных нужны были логин и пароль, который нам никто, естественно, не дал. И всю эту информацию мы по крупинкам собирали, чтобы восстановить «черную» бухгалтерию и доказать преступный доход, – добавил Ж.Елемесов.

По данным агентства по финансовому мониторингу в деле ОПГ Коспаева фигурировало 15 потерпевших и более 250 свидетелей. Подобные цифры могут создать впечатление, что исход дела в таком случае очевиден. Однако обвиняемая сторона была иного мнения. Вооруженные финансовой поддержкой и 30 адвокатами Коспаев и его банда были уверены, что выйдут с сухими из воды и на этот раз.

– Он отвечал очень нагло, вел себя очень дерзко, пренебрежительно не только к нам, участникам процесса, но и к самому председательствующему, к судье, – вспомнила С.Кобжанова.

Чтобы лучше проиллюстрировать характер Елдоса Коспаева и его отношение к правовым инстанциям, приведем пример из истории Алмаса Абдыгаппарова. Напомним, что дело против Абдыгаппарова было инициировано еще в 2021 году с подачи самого Коспаева, однако в тот момент он даже не подозревал о своем скором падении и в суде выступал всего лишь в качестве свидетеля.

– Это были пандемийные времена, и судебные заседания проходили онлайн. Все мы подключались через Zoom, и Елдос Коспаев, как и другие свидетели и участники процесса, тоже должен был выходить на связь именно так. Но, видимо, он не хотел, чтобы мы его видели. И тогда суд, кулуарно, подключил его через личный мобильный телефон. Представляете? Мы вообще не имели возможности видеть Елдоса Коспаева. Хотя я обращалась к суду, просила: вы нарушаете наши права, мы хотим полноценного взаимодействия, хотим видеть реакцию человека на наши вопросы. Но — нет, нет и нет. Вот так оберегали его покой, – рассказала С.Кобжанова.

Приговор

Помимо нарушения правил судебного процесса, на тот момент Елдос Коспаев, пользуясь своим положением, не ответил практически ни на один из заданных вопросов.

Однако спустя три года ему все же пришлось это сделать. Правда, к тому моменту «людоед» уже сам оказался на скамье подсудимых. Суд над Коспаевым и подельниками прошел в закрытом режиме в начале 2025 года в межрайонном суде по уголовным делам города Астаны.

28 января по делу ОПГ Коспаева был вынесен приговор. Решением суда Елдос Коспаев был приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Айбек и Айдос Коспаевы, Руслан Шалин, Ерлан Имашев, Дастан Абижанов, Рауан Бабаев, Камардин Алымов, Тимур Танашев и Алексей Кузнецов получили по 12 лет. Оксана Кудряшова 10 лет, а Василий Бабушкин 9 лет колонии также с конфискацией имущества.

Кадр из видео

– Ущерб по данному уголовному делу составил более 10 миллиардов тенге. Только по компании AW Construction, которая на слуху у всех, ущерб превысил 4 миллиарда тенге. По незаконной торговле алкогольной продукцией преступный доход составил около 7 миллиардов тенге. В то же время имущество, которое удалось обнаружить и арестовать у участников группы, оценивается примерно в 25 миллиардов тенге, – рассказал Ж. Елемесов.

Вот так бесславно завершила своё существование, пожалуй, самая дерзкая и бесстрашная, а потому особенно пугающая ОПГ последнего десятилетия.

В фильмах и сериалах истории бандитов нередко показывают так, что зрителю даже хочется им сопереживать. Кино умеет романтизировать и приукрашивать. Елдос Коспаев не был Робин Гудом. Он годами наживался на чужом бизнесе, ломая судьбы людей. И теперь он пожинает реальные плоды своих поступков. Это история о том, что в Казахстане все равны перед законом.