    14:25, 23 Январь 2026 | GMT +5

    Права потребителей восстановили в Казахстане на 1,4 млрд тенге

    В 2025 году территориальными департаментами в сфере торговли и защиты прав потребителей проведена комплексная работа по восстановлению нарушенных прав граждан, передает Kazinform со ссылкой на Комитет по защите прав потребителей.

    В Казахстане восстановили права потребителей почти на 2 млрд тенге в этом году
    Фото: Комитет по защите прав потребителей

    По итогам рассмотрения резонансных дел восстановлены права 436 потребителей, а общий объем возвращенных денежных средств составил более 1,4 млрд тенге.

    Город Алматы

    В Алматы зафиксированы одни из крупнейших объемов возвратов. Потребителям возвращены средства за автомобили и объекты недвижимости на сумму свыше 215 млн тенге. Среди резонансных случаев — передача нежилого помещения после уклонения продавца от исполнения обязательств, а также возвраты за автомобили с критическими техническими дефектами.

    Город Астана

    В столице значительная часть споров была урегулирована в судебном порядке. По решениям судов потребителям возвращены средства в размере до 45,8 млн тенге за автомобили с конструктивными недостатками. Департамент участвовал в процессах в качестве третьего лица.

    Алматинская и Акмолинская области

    В регионах обеспечен возврат десятков миллионов тенге за квартиры, не переданные в срок, а также за автомобили и услуги автосалонов. В ряде случаев произведена замена транспортных средств либо возврат предоплаты за жильё.

    Актюбинская и Атырауская области

    Рассмотрены резонансные дела в сфере автоторговли и туризма. По судебным решениям и досудебным соглашениям потребителям возвращено более 60 млн тенге, включая возврат 22,9 млн тенге за автомобиль с заводским браком.

    Область Абай и Карагандинская область

    Возвращены средства за автомобили с дефектами и за неисполненные договоры в сфере строительства и ремонта жилья. В ряде случаев потребителям переданы квартиры либо компенсированы значительные суммы денежных средств.

    Жамбылская область

    Выявлены массовые нарушения при продаже массажного оборудования. В досудебном порядке 5 потребителям возвращено более 4,6 млн тенге.

    Жетысу и Западно-Казахстанская область

    Департаментами инициированы судебные иски в защиту групп потребителей. По решениям судов возвращены средства за смартфоны, мебель, обучение и иные услуги на сумму свыше 33 млн тенге.

    Костанайская область

    Восстановлены права потребителей в сфере автоторговли и коммунальных услуг. В результате принятых мер восстановлены права более 2 000 жителей по вопросам горячего водоснабжения.

    Кызылординская и Мангистауская области

    Потребителям возвращены денежные средства за некачественные товары и неоказанные образовательные услуги на общую сумму более 12 млн тенге.

    Павлодарская область

    Рассмотрен один из наиболее массовых случаев — незаконное оформление кредитов на косметическую продукцию. 46 потребителям возвращено 22,6 млн тенге, также обеспечены возвраты за автомобили.

    Северо-Казахстанская область

    Потребителю возвращены средства за автомобиль с неисправным двигателем в размере 6,3 млн тенге.

    Туркестанская область и область Улытау

    Рассмотрены коллективные обращения в сфере туризма, строительства и автоторговли. Обеспечены возвраты денежных средств и замена автомобилей на сумму более 35 млн тенге, часть споров урегулирована в порядке медиации.

    Город Шымкент

    Регион остается одним из наиболее активных по количеству обращений. Потребителям возвращены средства за автомобили, квартиры, услуги ЖКХ и обучение. В отдельных случаях суммы возвратов достигали 51 млн тенге, также отменены незаконные начисления для групп потребителей.

    О самых частых нарушениях прав потребителей и реальных механизмов их защиты можете прочитать в материале по ссылке.

    Регионы Казахстана Защита прав потребителей
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
