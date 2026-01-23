Права потребителей восстановили в Казахстане на 1,4 млрд тенге

По итогам рассмотрения резонансных дел восстановлены права 436 потребителей, а общий объем возвращенных денежных средств составил более 1,4 млрд тенге.

Город Алматы

В Алматы зафиксированы одни из крупнейших объемов возвратов. Потребителям возвращены средства за автомобили и объекты недвижимости на сумму свыше 215 млн тенге. Среди резонансных случаев — передача нежилого помещения после уклонения продавца от исполнения обязательств, а также возвраты за автомобили с критическими техническими дефектами.

Город Астана

В столице значительная часть споров была урегулирована в судебном порядке. По решениям судов потребителям возвращены средства в размере до 45,8 млн тенге за автомобили с конструктивными недостатками. Департамент участвовал в процессах в качестве третьего лица.

Алматинская и Акмолинская области

В регионах обеспечен возврат десятков миллионов тенге за квартиры, не переданные в срок, а также за автомобили и услуги автосалонов. В ряде случаев произведена замена транспортных средств либо возврат предоплаты за жильё.

Актюбинская и Атырауская области

Рассмотрены резонансные дела в сфере автоторговли и туризма. По судебным решениям и досудебным соглашениям потребителям возвращено более 60 млн тенге, включая возврат 22,9 млн тенге за автомобиль с заводским браком.

Область Абай и Карагандинская область

Возвращены средства за автомобили с дефектами и за неисполненные договоры в сфере строительства и ремонта жилья. В ряде случаев потребителям переданы квартиры либо компенсированы значительные суммы денежных средств.

Жамбылская область

Выявлены массовые нарушения при продаже массажного оборудования. В досудебном порядке 5 потребителям возвращено более 4,6 млн тенге.

Жетысу и Западно-Казахстанская область

Департаментами инициированы судебные иски в защиту групп потребителей. По решениям судов возвращены средства за смартфоны, мебель, обучение и иные услуги на сумму свыше 33 млн тенге.

Костанайская область

Восстановлены права потребителей в сфере автоторговли и коммунальных услуг. В результате принятых мер восстановлены права более 2 000 жителей по вопросам горячего водоснабжения.

Кызылординская и Мангистауская области

Потребителям возвращены денежные средства за некачественные товары и неоказанные образовательные услуги на общую сумму более 12 млн тенге.

Павлодарская область

Рассмотрен один из наиболее массовых случаев — незаконное оформление кредитов на косметическую продукцию. 46 потребителям возвращено 22,6 млн тенге, также обеспечены возвраты за автомобили.

Северо-Казахстанская область

Потребителю возвращены средства за автомобиль с неисправным двигателем в размере 6,3 млн тенге.

Туркестанская область и область Улытау

Рассмотрены коллективные обращения в сфере туризма, строительства и автоторговли. Обеспечены возвраты денежных средств и замена автомобилей на сумму более 35 млн тенге, часть споров урегулирована в порядке медиации.

Город Шымкент

Регион остается одним из наиболее активных по количеству обращений. Потребителям возвращены средства за автомобили, квартиры, услуги ЖКХ и обучение. В отдельных случаях суммы возвратов достигали 51 млн тенге, также отменены незаконные начисления для групп потребителей.

