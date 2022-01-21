Права костанайского агрария защитили в палате предпринимателей

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Палата предпринимателей Костанайской области защитила права агрария, у которого хотели изъять более 9 гектаров земли, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу региональной Палаты.

Вопрос о законности проверки и привлечения к административной ответственности за нерациональное использование земель сельскохозяйственного назначения был инициирован палатой предпринимателей Костанайской области, куда за защитой своих прав обратилась учредитель ТОО «Азия Алтын 2000» Светлана Михайленко.

Предприниматель сообщила, что ее незаконно привлекли к административной ответственности. Причем, начатое в прошлом году административное производство могло привести к незаконному изъятию 9538 гектаров земли.

«Это обстоятельство также существенно повлияло на работу предприятия с финансовыми институтами. Более 9 тысяч гектаров земли попали под обременение, что стало причиной замораживания новых проектов, как раз связанных с этими землями»,- прокомментировали в Палате.

Светлана Михайленко справедливо считала такие действия незаконными и пыталась решить вопрос путем переговоров с государственными органами. Однако диалог к успеху не привел.

Поэтому еще в прошлом году аграрий обратилась в Палату предпринимателей Костанайской области. Этот вопрос был рассмотрен на заседании Комитета по вопросам АПК, на котором, учитывая все доводы предпринимателя, было решено обратиться в суд.

В настоящее время решение областного суда состоялось и вступило в законную силу. Постановления о привлечении к административной ответственности были отменены, производство по делу прекращения. Акт о результатах проверки и предписание в настоящее время обжалуются ТОО «Азия Алтын 2000» в районном суде Б. Майлина.

В результате решения областного суда отменен штраф, сумма которого составляла более 100 тысяч тенге и сам факт не использования земли по целевому назначению не доказан.

«Я обратилась в Палату предпринимателей Костанайской области и сразу нашла поддержку. Этот вопрос для нас был очень чувствительный, так как земельные участки являются залоговой массой. К тому же, в период засухи при наличии семян и техники, проведение посевных работ повлекли бы убытки, так как в верхнем слое земли не было влаги. В настоящее время эти земли планируется переориентировать под орошаемые. Уверена, что без поддержки Палаты предпринимателей Костанайской области было не обойтись», -говорит Светлана Михайленко.

В свою очередь, в РПП Костанайской области отметили, что намерены и дальше поддержать агрария и сопровождать ее во всех судебных процессах, поскольку земельный вопрос очень важен. От самочувствия сельхозпредприятий зависит социальная поддержка наших сел.