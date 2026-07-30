Права инвесторов с проектами на 1,2 трлн теңге защитили в Алматинской области

В Алматинской области прокуратура защитила права 28 инвесторов и помогла устранить препятствия при реализации проектов на 1,2 трлн теңге, передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру региона.

— Прокуратура Алматинской области на постоянной основе сопровождает реализацию инвестиционных проектов и обеспечивает защиту прав инвесторов. За первое полугодие текущего года прокурорами разрешено 30 проблемных вопросов 28 инвесторов, реализующих проекты общей стоимостью 1,2 трлн теңге с созданием более 20 тысяч рабочих мест. В рамках прокурорского сопровождения отменены 6 незаконных проверок и 3 административных штрафа, наложенных контрольно-надзорными органами. Также обеспечено предоставление инвесторам 4 земельных участков и 2 технических условий на подключение к электрическим сетям, — отметили в ведомстве.

За создание административных барьеров инвесторам к дисциплинарной ответственности привлечены 8 должностных лиц, к административной ответственности 10 должностных лиц.

Также по мерам прокуратуры в Национальную цифровую инвестиционную платформу включены около 100 инвесторов, что обеспечивает применение механизмов прокурорской защиты, включая «прокурорский фильтр». За отчетный период прокуратурой отказано в согласовании 3 проверок, 10 административных протоколов и 11 мер запретительно-ограничительного характера в отношении инвесторов.

Кроме того, государственными органами отозваны 2 исковых заявления, внесенные без согласования с прокурором.

Как подчеркнули в прокуратуре, работа в данном направлении продолжается.

Ранее сообщалось, что в СКО прокуратура защитила инвестора с проектом на 47,5 млрд теңге.