19 Мая 2022 14:13

Права и свобода человека выходят на передний план в Новом Казахстане – спикер Мажилиса

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов с рабочим визитом посетил Восточно-Казахстанскую область. В ходе встреч с населением он особое внимание уделил разъяснению сути предлагаемых конституционных поправок, вынесенных на республиканский референдум, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Свою поездку он начал с Семея, где встретился с общественностью региона. Отметив важность и значимость инициатив Главы государства Касым-Жомарта Токаева по проведению масштабных политических изменений, Ерлан Кошанов поздравил жителей региона с созданием Абайской области.

«Семей - центр казахской духовности, родина многих значимых исторических личностей. Сегодня регион является крупнейшим по своей территории и численности населения. Здесь обеспечен высокий уровень инфраструктурного и экономического развития. Поэтому искренне поздравляю вас с этим историческим шагом», – сказал Спикер Палаты.

По словам Председателя Мажилиса, решение Президента о создании Абайской области придаст новый импульс дальнейшему развитию региона. Будут созданы новые рабочие места и возможности, привлечены инвестиции для развития предпринимательства.

«Семейский регион, который станет основой Абайской области, открывает новую страницу в своей истории. Все казахстанцы во главе с Президентом создадут необходимые условия для развития Абайской области. На решение этой задачи будут активно работать и Парламент, и партия «AMANAT», - заявил Председатель Мажилиса.

В ходе встречи Ерлан Кошанов поделился своим видением о сути Президентских реформ и идеи «Нового Казахстана».

Спикер Мажилиса отметил, что инициатива Главы государства о построении «Нового Казахстана» полностью перекликается с философией Абая. Он считает, что базовые нравственные ценности, о которых в свое время говорил великий казахский мыслитель, сегодня как никогда актуальны для современных казахстанцев, если они хотят обеспечить дальнейшее развитие страны.

Председатель Мажилиса пояснил также, что реформы Президента открывают новые политические возможности для всех казахстанцев, усиливают роль Парламента, вносят ряд изменений в избирательную систему страны.

К примеру, в прошлом году в республике впервые прошли прямые выборы акимов сельских округов, когда сами граждане выбирали руководителей административно-территориальных единиц.

«В следующем году предстоят выборы акимов районов. В дальнейшем акимы всех сел, районов, городов будут избираться непосредственно населением. Что касается назначения глав областей, то ранее единственный кандидат, выдвинутый Президентом, согласовывался с 20-30 депутатами областного маслихата. Теперь со стороны Главы государства будут представлены как минимум два кандидата. Его уже будут выбирать депутаты маслихатов всех районов и городов региона, а также областного маслихата», – пояснил Председатель Мажилиса.

Участники встречи выразили поддержку инициативам Главы государства по проведению референдума и всем реформам.

Ерлан Кошанов встретился также с коллективом городской больницы скорой медицинской помощи и рабочими силикатного завода - одного из крупнейших предприятий по производству строительных материалов региона. В новом микрорайоне Карагайлы он ознакомился с ходом строительства реабилитационного центра для инвалидов на 150 мест.

На родине великого мыслителя – в селе Карауыл Абайского района – Председатель Мажилиса обсудил предстоящие реформы с общественностью района, отметив, что специально приехал для того, чтобы лично рассказать о тех важных политических инициативах Главы государства, которые произойдут в стране после референдума.

«В такой ответственный и решающий период в жизни нашей страны считаю, что народ и власть должны быть едины. Поэтому призываю всех вас поддержать реформы нашего Президента и сделать свой выбор во имя будущего нашей страны, во благо подрастающего поколения», - отметил Спикер Мажилиса.

Выступившие в поддержку жители региона выразили готовность принять активное участие во всенародном голосовании.

«Со дня вступления в должность Президент Касым-Жомарт Кемелевич говорит о реализации важных демократических реформ, которые с большой теплотой отозвались в сердцах простых граждан, и мы его полностью в этом поддерживаем», - заявил почетный гражданин Абайского района Амантай Мукаев.

Он также отметил, что казахстанцы с большим воодушевлением восприняли слова Главы государства об окончательном закреплении в Конституции нормы о том, что именно народ является собственником земли и ее природных ресурсов.

Своего земляка поддержал и другой участник встречи, почетный гражданин района Толеген Жангалиев. Аксакал просил от имени жителей Абайского района передать Главе государства слова огромной благодарности и признательности за открытие новой одноименной области.

«Народ Абайского региона и потомки великого Абая благодарны нашему Президенту и готовы приложить все свои знания и усилия для процветания родного края», - подчеркнул он.

В селе Карауыл Спикер Мажилиса посетил школу-гимназию имени Абая, поговорил с учителями и учащимися заведения для одаренных детей.







