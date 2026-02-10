Права и социальную защиту медицинских работников усилили в Казахстане

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, данное соглашение является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в сфере здравоохранения, и направлено на повышение социальной защищенности медицинских работников, развитие кадрового потенциала отрасли и укрепление социального диалога.



Соглашение охватывает вопросы занятости, оплаты труда, социальных гарантий, охраны труда и предупреждения социально-трудовых конфликтов.



В документе закреплено прямое действие соглашения при отсутствии коллективного договора в медицинской организации, а также возможность распространения его гарантий на работников, не состоящих в профсоюзах.

— Одной из ключевых новаций стало закрепление права работника на соблюдение баланса рабочего и личного времени. В частности, соглашением предусмотрено право медицинского работника не привлекаться к служебным коммуникациям и выполнению трудовых обязанностей вне установленного рабочего времени, за исключением случаев экстренной необходимости, дежурств и иных ситуаций, предусмотренных трудовым законодательством, — отметили в Минздраве.

Также документом предусмотрен учет цифровой нагрузки как части рабочего времени, что направлено на недопущение скрытой переработки при использовании информационных систем, мессенджеров и иных цифровых инструментов в служебной деятельности.

Положения соглашения устанавливают подходы к регулированию внедрения цифровых решений и технологий искусственного интеллекта с сохранением ответственности за принимаемые решения за медицинским работником.



Соглашением усилены гарантии при сокращении численности персонала, закреплен приоритет сохранения занятости социально уязвимых категорий работников, а также предусмотрены доплаты за работу в особых условиях, повышенная оплата сверхурочной работы и выплаты на оздоровление.



Отдельный раздел соглашения посвящен развитию кадрового потенциала. Предусмотрены ежегодный мониторинг потребности в медицинских и фармацевтических кадрах, повышение квалификации работников не реже одного раза в пять лет, развитие наставничества для молодых специалистов и трудоустройство выпускников без испытательного срока в течение первого года после выпуска.



Кроме того, соглашение усиливает требования по обеспечению безопасных условий труда, профилактике насилия в отношении медицинских работников и развитию механизмов медиации для предотвращения социально-трудовых конфликтов.



Реализация Отраслевого соглашения на 2026–2028 годы направлена на формирование устойчивой системы социального партнерства в здравоохранении и повышение престижа медицинских профессий.





