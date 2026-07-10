Права 80 тысяч предпринимателей восстановили после нарушений на портале госзакупок в РК

Прокуратура Астаны выявила нарушения в деятельности оператора веб-портала государственных закупок, после устранения которых восстановлены права более 80 тыс. предпринимателей и свыше 400 инвесторов, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру города Астаны.

В прокуратуре рассказали, как произошли нарушения: при приобретении годового тарифа для участия в государственных закупках пользователи могли пользоваться услугами веб-портала лишь до окончания календарного года независимо от даты оплаты. Таким образом, фактический срок предоставления услуги мог составлять менее одного года.

Кроме того, стоимость отдельных тарифов превышала размеры, установленные уполномоченным государственным органом. Проведенной проверкой также установлено отсутствие нормативного правового акта, регулирующего порядок предоставления указанных услуг и формирования тарифов.

— По мерам прокурорского надзора Министерство финансов Республики Казахстан разработало и приняло соответствующий нормативный правовой акт, которым устранены выявленные пробелы правового регулирования и закреплены необходимые изменения. В результате принятых мер срок действия договоров на использование веб-портала государственных закупок теперь исчисляется с даты оплаты до соответствующей даты следующего года. Также произведен перерасчет стоимости услуг, а предпринимателям возвращена излишне уплаченная разница по тарифам, — сообщили в прокуратуре Астаны.

Принятые меры позволили восстановить права более 80 тысяч предпринимателей и свыше 400 инвесторов, обеспечить соблюдение законности в деятельности оператора веб-портала государственных закупок и создать более справедливые условия для участия бизнеса в государственных закупках.

За допущенные нарушения к установленной законом ответственности привлечены три должностных лица.

Защита прав предпринимателей и инвесторов остается одним из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры.

Прокуратура города Астаны призывает инвесторов, столкнувшихся с административными барьерами или нарушением их прав, обращаться по телефону: +7 (747) 216-15-58 либо в Call-центр 115.

Ранее стало известно, что новые тарифы на доступ к порталу госзакупок утвердили в Казахстане.

